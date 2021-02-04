В Хабаровске начали продавать места в очереди на АЗС из-за дефицита топлива

19:54 4.02.2021

В Хабаровске на фоне перебоев с топливом активизировались спекулянты - в интернете появились частные объявления о продаже бензина по завышенной стоимости и мест в очереди на автозаправках Хабаровска, сообщает РИА Новости.

Так, бензин популярных марок можно купить по цене вдвое выше нормы. Один из авторов такого объявления рассказал, что он продает "бензин марки АИ-95 по цене 120 рублей за литр".

"Условия простые. Привезем вам бензин, куда скажете. В очередях стоять не нужно. Стоимость доставки в зависимости от удаленности в городе — от 150 до 250 рублей. Продаем бензин только начиная от 20 литров в канистрах. Топливо хорошее, сами на АЗС "Роснефти" ночью покупали, пока все спят. Нам смысла нет обманывать, мы только сегодня уже три тонны продали", — рассказал собеседник РИА Новости.

Перебои с топливом в Хабаровском крае начались с середины января. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия бензина. Краевые власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского НПЗ, принадлежащего ННК. С компанией был проработан вопрос о поставках топлива для края из Росрезерва. Сложившаяся ситуация привела к увеличению цен на топливо.

Прокуратура Хабаровского края проводит проверку в связи с дефицитом бензина популярных марок АИ-92 и АИ-95.

Как сообщают местные жители, очереди из автомобилей выстраиваются за топливом на сотни метров.