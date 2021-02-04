В Хабаровске начали продавать места в очереди на АЗС из-за дефицита топлива

В Хабаровске на фоне перебоев с топливом активизировались спекулянты - в интернете появились частные объявления о продаже бензина по завышенной стоимости и мест в очереди на автозаправках Хабаровска, сообщает РИА Новости.

Так, бензин популярных марок можно купить по цене вдвое выше нормы. Один из авторов такого объявления рассказал, что он продает "бензин марки АИ-95 по цене 120 рублей за литр".

"Условия простые. Привезем вам бензин, куда скажете. В очередях стоять не нужно. Стоимость доставки в зависимости от удаленности в городе — от 150 до 250 рублей. Продаем бензин только начиная от 20 литров в канистрах. Топливо хорошее, сами на АЗС "Роснефти" ночью покупали, пока все спят. Нам смысла нет обманывать, мы только сегодня уже три тонны продали", — рассказал собеседник РИА Новости.

Перебои с топливом в Хабаровском крае начались с середины января. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия бензина. Краевые власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского НПЗ, принадлежащего ННК. С компанией был проработан вопрос о поставках топлива для края из Росрезерва. Сложившаяся ситуация привела к увеличению цен на топливо.

Прокуратура Хабаровского края проводит проверку в связи с дефицитом бензина популярных марок АИ-92 и АИ-95.

Как сообщают местные жители, очереди из автомобилей выстраиваются за топливом на сотни метров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.02.2021, 00:04
    Гость: Невидимая рука рынка

    Минэкономразвития доложило Путину, что сдержать рост цен на продукты питания сдержать не удалось. Ну ты все знаешь, так где в таком случае авария и почему власть которую ты нахваливаешь не организовала подвоз продуктов из Госрезерва ?

  3. 04.02.2021, 23:33
    Гость: Иван Иваныч

    Новость вдогонку и уже неактуальна. Аварию на НПЗ устранили, Госрезервы подвезли и люди уже тарятся на заправках. Острота снята.

  4. 04.02.2021, 23:30
    Гость: Иван Иваныч

    Это подчёркивает твою дурость. Там авария на НПЗ, это форс- мажор. А власть, которую ты ругаешь из неотопленной и дикой Украины, организовала срочный подвоз из Госрезерва.

  5. 04.02.2021, 23:00
    Гость: Евгений В

    В стане нефти, настоящее издевательство над людьми. Это событие еще раз подчеркивает всю мерзость социальной политики кремля во главе с обнуленным.

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