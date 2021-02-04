В Хабаровске начали продавать места в очереди на АЗС из-за дефицита топлива
В Хабаровске на фоне перебоев с топливом активизировались спекулянты - в интернете появились частные объявления о продаже бензина по завышенной стоимости и мест в очереди на автозаправках Хабаровска, сообщает РИА Новости.
Так, бензин популярных марок можно купить по цене вдвое выше нормы. Один из авторов такого объявления рассказал, что он продает "бензин марки АИ-95 по цене 120 рублей за литр".
"Условия простые. Привезем вам бензин, куда скажете. В очередях стоять не нужно. Стоимость доставки в зависимости от удаленности в городе — от 150 до 250 рублей. Продаем бензин только начиная от 20 литров в канистрах. Топливо хорошее, сами на АЗС "Роснефти" ночью покупали, пока все спят. Нам смысла нет обманывать, мы только сегодня уже три тонны продали", — рассказал собеседник РИА Новости.
Перебои с топливом в Хабаровском крае начались с середины января. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия бензина. Краевые власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского НПЗ, принадлежащего ННК. С компанией был проработан вопрос о поставках топлива для края из Росрезерва. Сложившаяся ситуация привела к увеличению цен на топливо.
Прокуратура Хабаровского края проводит проверку в связи с дефицитом бензина популярных марок АИ-92 и АИ-95.
Как сообщают местные жители, очереди из автомобилей выстраиваются за топливом на сотни метров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как воняет от тебя, бензином.
Минэкономразвития доложило Путину, что сдержать рост цен на продукты питания сдержать не удалось. Ну ты все знаешь, так где в таком случае авария и почему власть которую ты нахваливаешь не организовала подвоз продуктов из Госрезерва ?
Новость вдогонку и уже неактуальна. Аварию на НПЗ устранили, Госрезервы подвезли и люди уже тарятся на заправках. Острота снята.
Это подчёркивает твою дурость. Там авария на НПЗ, это форс- мажор. А власть, которую ты ругаешь из неотопленной и дикой Украины, организовала срочный подвоз из Госрезерва.
В стане нефти, настоящее издевательство над людьми. Это событие еще раз подчеркивает всю мерзость социальной политики кремля во главе с обнуленным.