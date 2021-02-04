«Мораторий потерял смысл»: власти вернули штрафы за неуплату ЖКХ

16:41 4.02.2021

Правительство России возвращается к практике денежных штрафов для россиян, не оплачивающих в положенный срок коммунальные услуги

Столкнувшиеся с эпидемией коронавируса, режимом вынужденной самоизоляции и ограничений, многие граждане потеряли работу, из-за этого на штрафы наложили временный мораторий в 2020 году. Сейчас же власти полагают, что пандемия идет на спад, а значит, пришло время вернуться к доковидным порядкам.

О возобновлении сбора штрафов за неуплату услуг ЖКХ сообщил Минстрой в ответ на запрос депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Выборного, пишут «Известия». В документе говорится, что с 1-го января прекратило действие постановление правительства № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», которым и был закреплен мораторий на взимания коммунальных штрафов.

По данным издания, уже в феврале жильцам снова начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за январь. Кроме того, представитель Минстроя указал в письме, что с 2021 года предоставление коммунальных услуг и расчеты за потраченные ресурсы осуществляются в соответствии с действующим жилищным законодательством РФ и без послаблений, которые ввел кабмин в прошлом апреле.

К примеру, коммунальщики, ресурсоснабжающие организации (РСО) и операторы твердых коммунальных отходов в период действия режима повышенной готовности не имели право останавливать выполнение своих обязанностей даже при неполной оплате услуг. Теперь они смогут воспользоваться и этим инструментом давления на граждан.

В то же время Минстрой заверил депутата, что вместе с Минтрудом они прилагают огромные усилия по снижению социальной напряженности в обществе и поддержке россиян в сложных условиях пандемии.

В качестве примера такой работы в ведомстве указали на то, что действие постановления правительства «О внесении изменений в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» продлено до 1 апреля, то есть субсидию даже продлят автоматически на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке, если она закончилась.

Однако при условии, что это произошло в период с начала октября прошлого года по 1 апреля нынешнего. И опять же это касается только платежеспособных жильцов, а тем, кто допустил просрочку погашения задолженностей, придется оформлять субсидию заново в МФЦ.

В министерстве подчеркнули, что исходя из «эффективности мер соцподдержки граждан, обеспечения бесперебойной работы предприятиями ЖКХ, в том числе в условиях распространения COVID-19», принято решение не продлевать мораторий.

Впрочем, депутат Госдумы Выборный обращался в ведомство в конце декабря как раз с просьбой продления этого моратория, но затем передумал.

«В связи с уже принятым решением пролонгировать до 1 апреля постановление правительства о дополнительных субсидиях на оплату жилых помещений и коммунальных услуг мораторий потерял свою актуальность. Сейчас по сравнению с концом прошлого года нет острой ситуации с COVID-19, число заболевших стабильно снижается. К тому же, по мнению экспертов, в индивидуальном порядке решить вопрос о рассрочке можно будет непосредственно с управляющей компанией, — согласился с чиновниками «единорос».

В то же время парламентарий заверил, что Госдума будет «держать руку на пульсе» и мониторить ситуацию. Ведь много людей понесли финансовый ущерб в период пандемии, лишились должностей, бизнеса, а их реально располагаемые доходы упали, сожалеет он.

«Им потребуется дополнительная поддержка государства, и такие меры мы тоже подготовили, в том числе чтобы не возникло такое явление, как «трудовая бедность». Нельзя допустить, чтобы работающий человек находился на грани нищеты и всё заработанное равнялось сумме, указанной в платежке, — цитирует газета заявление Выборного.

Объединения коммунальщиков с радостью восприняли это известие. Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что и вовсе нельзя было вводить подобный мораторий.

«Оно было бессмысленно, безадресно и только расслабило население, которое и так не очень аккуратно платило», — досадует Разворотнева.

По ее словам, постановление поддерживало всех подряд. В документ, по ее мнению, вероятно, был смысл в начале года, когда были установлены жесткие ограничения, и многие, особенно пенсионеры, не могли заплатить за услуги ЖКХ через интернет.

«Но когда ограничения были сняты летом, то мораторий смысл потерял», — настаивает собеседница издания.

Решение Минстроя вернуться к штрафам Разворотнева считает абсолютно правильным. По ее мнению, в период осенней вспышки коронавируса многие субъекты РФ уже придумали, как поддержать граждан. Да и пользовались этими правительственными поблажками не всегда бедные и малоимущие граждане, считает она.

Впрочем, как показывает статистика, граждане России оказались довольно законопослушными. По данным «Известий», в первом полугодии прошлого года долги населения за услуги ЖКХ в целом по стране даже упали практически на 30 млрд рублей (до 731 млрд рублей) в сравнении с шестью месяцами 2019 года. А по информации Росстата за I полугодие 2020-го, суммарная задолженность по ЖКХ упала на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 1,24 трлн рублей.

Автор - Сергей Кожухов