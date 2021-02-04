«Мораторий потерял смысл»: власти вернули штрафы за неуплату ЖКХ
Столкнувшиеся с эпидемией коронавируса, режимом вынужденной самоизоляции и ограничений, многие граждане потеряли работу, из-за этого на штрафы наложили временный мораторий в 2020 году. Сейчас же власти полагают, что пандемия идет на спад, а значит, пришло время вернуться к доковидным порядкам.
О возобновлении сбора штрафов за неуплату услуг ЖКХ сообщил Минстрой в ответ на запрос депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Выборного, пишут «Известия». В документе говорится, что с 1-го января прекратило действие постановление правительства № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», которым и был закреплен мораторий на взимания коммунальных штрафов.
По данным издания, уже в феврале жильцам снова начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за январь. Кроме того, представитель Минстроя указал в письме, что с 2021 года предоставление коммунальных услуг и расчеты за потраченные ресурсы осуществляются в соответствии с действующим жилищным законодательством РФ и без послаблений, которые ввел кабмин в прошлом апреле.
К примеру, коммунальщики, ресурсоснабжающие организации (РСО) и операторы твердых коммунальных отходов в период действия режима повышенной готовности не имели право останавливать выполнение своих обязанностей даже при неполной оплате услуг. Теперь они смогут воспользоваться и этим инструментом давления на граждан.
В то же время Минстрой заверил депутата, что вместе с Минтрудом они прилагают огромные усилия по снижению социальной напряженности в обществе и поддержке россиян в сложных условиях пандемии.
В качестве примера такой работы в ведомстве указали на то, что действие постановления правительства «О внесении изменений в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» продлено до 1 апреля, то есть субсидию даже продлят автоматически на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке, если она закончилась.
Однако при условии, что это произошло в период с начала октября прошлого года по 1 апреля нынешнего. И опять же это касается только платежеспособных жильцов, а тем, кто допустил просрочку погашения задолженностей, придется оформлять субсидию заново в МФЦ.
В министерстве подчеркнули, что исходя из «эффективности мер соцподдержки граждан, обеспечения бесперебойной работы предприятиями ЖКХ, в том числе в условиях распространения COVID-19», принято решение не продлевать мораторий.
Впрочем, депутат Госдумы Выборный обращался в ведомство в конце декабря как раз с просьбой продления этого моратория, но затем передумал.
«В связи с уже принятым решением пролонгировать до 1 апреля постановление правительства о дополнительных субсидиях на оплату жилых помещений и коммунальных услуг мораторий потерял свою актуальность. Сейчас по сравнению с концом прошлого года нет острой ситуации с COVID-19, число заболевших стабильно снижается. К тому же, по мнению экспертов, в индивидуальном порядке решить вопрос о рассрочке можно будет непосредственно с управляющей компанией, — согласился с чиновниками «единорос».
В то же время парламентарий заверил, что Госдума будет «держать руку на пульсе» и мониторить ситуацию. Ведь много людей понесли финансовый ущерб в период пандемии, лишились должностей, бизнеса, а их реально располагаемые доходы упали, сожалеет он.
«Им потребуется дополнительная поддержка государства, и такие меры мы тоже подготовили, в том числе чтобы не возникло такое явление, как «трудовая бедность». Нельзя допустить, чтобы работающий человек находился на грани нищеты и всё заработанное равнялось сумме, указанной в платежке, — цитирует газета заявление Выборного.
Объединения коммунальщиков с радостью восприняли это известие. Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что и вовсе нельзя было вводить подобный мораторий.
«Оно было бессмысленно, безадресно и только расслабило население, которое и так не очень аккуратно платило», — досадует Разворотнева.
По ее словам, постановление поддерживало всех подряд. В документ, по ее мнению, вероятно, был смысл в начале года, когда были установлены жесткие ограничения, и многие, особенно пенсионеры, не могли заплатить за услуги ЖКХ через интернет.
«Но когда ограничения были сняты летом, то мораторий смысл потерял», — настаивает собеседница издания.
Решение Минстроя вернуться к штрафам Разворотнева считает абсолютно правильным. По ее мнению, в период осенней вспышки коронавируса многие субъекты РФ уже придумали, как поддержать граждан. Да и пользовались этими правительственными поблажками не всегда бедные и малоимущие граждане, считает она.
Впрочем, как показывает статистика, граждане России оказались довольно законопослушными. По данным «Известий», в первом полугодии прошлого года долги населения за услуги ЖКХ в целом по стране даже упали практически на 30 млрд рублей (до 731 млрд рублей) в сравнении с шестью месяцами 2019 года. А по информации Росстата за I полугодие 2020-го, суммарная задолженность по ЖКХ упала на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 1,24 трлн рублей.
Автор - Сергей Кожухов
Комментарии читателей Оставить комментарий
Люди так себе нефть, кончается быстрее. Народу реально 90 млн, и городочки пустеют, а миллионники - это всего лишь вокзалы, через которые утекают люди. Да, чтоб переехать дальше людям требуется время на восполнение ресурсов, поэтому между переездами дальше может пройти не 1 год. В стране становиться все меньше оплачиваемых квартир и машин, всё ветшает и умирает. Меньше людей = меньше денег. И каждый фашистский шаг власти ускоряет это.
"Впрочем, как показывает статистика, граждане России оказались довольно законопослушными" - мастерски обдаивают население, заодно дрессируя его как цирковую собачку.
Если проанализировать действия пр-во то одно становится очень сильно очевидным- власть уже давно реализовала предложенную давно ещё Прошей Порожняковым идею налога на нищету. Помнится эта идея очень сильно понравилась Медведеву в своё время. Даже обсуждали её в всерьёз. "Быть бедным станет невыгодно и все сразу разбогатеют".
Фактически налог на нищету давно существует. Он изымается в различных штрафах за якобы просроченные долги, хотя все прекрасно знают, что в ЖКХ с фантастическим уровнем воровства все долги населения - не более чем искусственно созданная ситуация с завышенными в 300% тарифами и более в разный регионах.
Чиновникам очень выгодно, когда народ им постоянно должен, для этого они и создают условия для возникновения долгов.
Откуда такие цены???
Проверьте как расходуют деньги. Один мигрант копает, семеро наблюдают! Сбор осенних листьев с помощью кухонного веника и восьмитонного погрузчика!?! Куда идут деньги за капремонт? На перекладку тротуарной плитки, покраску фасадов или строительство дворцов! Чуть ли не после каждого дождя мокрые бордюры меняют на сухие!?! Кто выгодополучатель этого коммунального бардака??? Народ не дойная корова!!!
со штрафами за неуплату предоставленных услуг!
Хотелось бы уразуметь: почему начисляют пени за неуплату услуги, которая если и предоставится, то бог весть через сколько лет (или даже десятилетий!)? Речь о будущих капремонтах домов. Не бред ли наказываться штрафом за отказ оплачивать авансом сколь угодно надолго отсроченную услугу? Где доказательства того, что само-то государство её оплачивает как владелец части квартир, оставшейся неприватизированной и, следовательно, государственной?
Кроме того, законен ли штраф за отказ подвергаться вроде бы "добровольному" вакцинированию? Почему по меньшей мере в 1-ом квартале 2021 года аннулирована денежная компенсация за отмену натуральной льготы бесплатного проезда пенсионерам? Мало того, что крохотная монетизация была навязана, так и её теперь, не натурализовав, оттяпали?..