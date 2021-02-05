В СПЧ разошлись мнения по оценке «жесткости акцентов» силовиков

15:24 5.02.2021

Членам СПЧ из-за разногласий не удалось принять единое заявление по поводу нарушений на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального.

Ранее часть членов (23 человека) опубликовали заявление на сайте «Эха Москвы», но на сайте самого СПЧ данное заявление опубликовано не было, сообщает РБК.

Как заявил Николай Сванидзе (члена СПЧ), на заседании совета не было «консенсуса» во время голосования. При этом он отметил, что опубликованное заявление подписало «большое количество членов совета, но это не большинство».

Глава СПЧ Валерий Фадеев также рассказал, что 3 февраля состоялось заседание совета, на котором обсудили последствия январских акций. «Дальше мы готовили заявление совета, последняя редакция этого заявления сейчас выставлена мною на голосование», - заявил он. Однако возникли разногласия, и «часть членов совета поспешила разместить свою точку зрения на сайте "Эха Москвы"». «Считаю, что это неправильная история», - отметил глава СПЧ.

По мнению Сванидзе, разногласия возникли из-за акцентов в обращении.

«Акценты в нашем заявлении более жесткие в отношении позиции правоохранительных органов. Вероятно, это не понравилось части наших коллег. Это и оценка, кто прав, а кто виноват в этой коллизии выхода на несанкционированные митинги, — на чей стороне мячик, на стороне тех, кто не санкционирует, или на стороне тех, кто выходит на несанкционированные митинги», — цитирует РБК слова Сванидзе.

По мнению Фадеева, «коллеги, которые разместили свое заявление на "Эхе Москвы", считают, что надо фактически поддержать незаконные акции, другие коллеги считают, что мы не имеем морального права поддерживать незаконные акции». Свести две эти позиции, по словам Фадеева, пока не удалось.