Песков назвал агрессивной риторикой призывы Байдена освободить Навального

15:56 5.02.2021

В словах американского лидера Джо Байдена про дальнейшие отношения с Москвой прозвучала агрессивная и ультимативная риторика, но российская сторона рассчитывает, что при всех разногласиях у двух стран есть база для взаимодействия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас», — сказал он. Песков подчеркнул, что Кремль не будет «внимать такого рода менторским заявлениям».

В то же время Дмитрий Песков отметил, что, по его мнению, у Москвы и Вашингтона есть база для взаимодействия, несмотря на множество разногласий, пишет ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности противостоять попыткам Кремля нанести ущерб американской демократии и предупредил, что время, когда США сдавались перед лицом агрессивных действий Москвы, прошло. Также американский лидер призвал российские власти немедленно и без всяких условий освободить оппозиционера Алексея Навального.