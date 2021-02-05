Песков назвал агрессивной риторикой призывы Байдена освободить Навального
В словах американского лидера Джо Байдена про дальнейшие отношения с Москвой прозвучала агрессивная и ультимативная риторика, но российская сторона рассчитывает, что при всех разногласиях у двух стран есть база для взаимодействия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас», — сказал он. Песков подчеркнул, что Кремль не будет «внимать такого рода менторским заявлениям».
В то же время Дмитрий Песков отметил, что, по его мнению, у Москвы и Вашингтона есть база для взаимодействия, несмотря на множество разногласий, пишет ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности противостоять попыткам Кремля нанести ущерб американской демократии и предупредил, что время, когда США сдавались перед лицом агрессивных действий Москвы, прошло. Также американский лидер призвал российские власти немедленно и без всяких условий освободить оппозиционера Алексея Навального.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нужно им предложить равноценный обмен - Ярошенко и Бута на нахального.
А кто грозился захватить Украину? Кто грозит превратить США в ядерный пепел?Надо дословно и со ссылками. Я не из РФ, но почему то думаю, что желающих захватить Украину во власти нет. Она экономически не нужна, но в Украине, помню по 14 году, таких было немало. Болтающих, мол, Путин хочет захватить наши заводы, черноземы и т.д. Кому они нужны? Им говоришь: да вас уже ограбили до нитки, а воны блымают очима. Не поймут, о чем речь.В РФ в смысле организаторов производства и жизни - такое же фуфло, как и в Украине. В Украине, конечно, еще есть, что пограбить, но в РФ много больше, поэтому разбрасыватьсч вниманием вряд ли кто из тамошней "илиты" хочет. Со США - ваще.....!
кто то собирается церемонится с кремлевской бандой?
Щща-ааzzz! Освободим, ждите! Мы последовательно доведём дело до конца. Как с Немцовым. Не своими руками, теперь уже, конечно, но до конца.
Ха дык он ишо и ругаца умеет ! а я думак съегорил што отож совсем пустой бидон.