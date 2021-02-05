Трех дипломатов вышлют из РФ из-за участия в акциях протеста

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Министерство иностранных дел РФ предписало дипломатическим сотрудникам генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве покинуть страну в связи с их участием в незаконных акциях 23 января 2021 года.

Такие действия с их стороны в МИД РФ сочли неприемлемыми и не соответствующими их дипломатическому статусу, говорится в заявлении на сайте министерства. Свою позицию российское внешнеполитическое ведомство донесло до посла Королевства Швеция, временного поверенного в делах Республики Польша и посланника посольства Федеративной Республики Германия, которые били вызваны в МИД.

"Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены persona non grata", отмечено в заявлении. 

В ЕС призвали Россию пересмотреть данное решение. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС Петера Стано.

"Верховный представитель выражает солидарность ЕС с этими странами-членами. Данное решение необходимо пересмотреть", - приводит слова Стано ТАСС.

МИД Польши пообещал ответные меры на высылку дипломата из России, заявил посол России в Польше Сергей Андреев, который был вызван в МИД республики. 

"Мой собеседник призывал российскую сторону пересмотреть своё решение. Но решение уже принято. Было сказано, что в противном случае польская сторона, видимо, по согласованию с партнёрами по ЕС, будет вынуждена принимать ответные меры", — рассказал посол ТАСС.

Глава МИД Германии Хайко Маас также заявил, что ФРГ не оставит без ответа решение Москвы. Он отметил, что высылка дипломатов наносит еще больший ущерб отношениям России и Европы.

Министерство иностранных дел Швеции в свою очередь отрицает участие своего дипломата в демонстрации в России. "МИД может подтвердить, что Россия приняла решение о высылке шведского дипломата. В министерстве считают это совершенно неоправданным, что мы и сообщили российской стороне. В министерстве категорически отрицают утверждение России о том, что дипломат принимал участие в демонстрации в России", - сообщил представитель пресс-службы ведомства Матс Самюэльссон.

В новость внесены дополнения в 17:55

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.02.2021, 21:32
    Гость: И.В.С.

    Маленький совет:не высылать надо,а ловить на наркоте и педофилии (тут бери почти любого иностранца -не ошибешься),и совать на пяток лет потрудиться на свежем морозце,кто-то и поумнеет,может быть :)

  3. 05.02.2021, 21:02
    Гость: stalker

    На видеозаписях хорошо видно о каких "акциях" идет речь. Один в кафе сидел и что-то снимал. Другие по городу шастали. Этак можно всех иностранных дипломатов выслать. Кстати, в качестве ответной меры они наших дипломатов вышлют. Можно не сомневаться. Так что все это глупо и смешно.

  4. 05.02.2021, 20:43
    Гость: Из года в год

    Это обычная дипломатическая забава. Нас высылают, мы высылаем, мы высылаем, нас высыдают...мы высылаем.

  5. 05.02.2021, 19:36
    Гость: log

    РОССИЯ как суверенное государство имеет законное право на любые решения в защиту своей суверенности. ..то есть независимости. ..

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