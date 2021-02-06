Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Рособрнадзор опубликовал проект расписания сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2021 год.

Первые экзамены пройдут 31 мая, выпускники будут сдавать географию, литературу и химию. Самый массовый экзамен по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня.

ЕГЭ по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет в два дня: 21 и 22 июня.

ЕГЭ по информатике, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделен на два дня: 24 и 25 июня.

28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.

Отмечается, что в дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день - 17 июля.

Выпускные экзамены для школьников, не планирующих поступать в вузы, начнутся 25 мая с русского языка.  28 мая пройдет экзамен по математике. Резервные дни для сдачи государственного выпускноого экзамена (ГВЭ-11) запланированы на 8 и 10 июня.

Проектом расписания предусмотрены два дополнительных периода проведения выпускных экзаменов для тех, кто пропустит экзамены в основной период по болезни или иной уважительной причине: 13 июля и 17 июля, а также 3-17 сентября. 

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