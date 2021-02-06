Глухонемого петербуржца оштрафовали за скандирование лозунгов на акции
Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал жителя северной столицы Евгения Агафонова за перекрытие дорог и скандирование лозунгов на несанкционированной протестной акции 31 января, пишет Фонтанка.ру со ссылкой на его адвоката Сергея Локтева.
Этот случай примечателен тем, что обвиняемый - инвалид третьей группы по слуху и с проблемами речи.
31 января Евгений Агафонов - проектировщик и художник по дереву - шел в магазин за материалами для работы. Об акциях протеста он не знал. Когда он увидел, что других граждан начали задерживать, он жестами показал полицейским, что не слышит. Тем не менее, Агафонова увезли в отдел и продержали там 9 часов, не предоставив переводчика, рассказал адвокат телегам-каналу «Апология протеста».
Несмотря на то, что Агафонов слабослышащий и не может говорить, в протоколе полицейские указали, что он «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги».
Красносельский районный суд Петербурга признал задержанного виновным по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ («нарушение порядка проведения публичных мероприятий, перекрытие дорог») и принял решение назначить ему наказание ниже низшего предела, оштрафовав на 5 тысяч рублей.
По данным «ОВД-Инфо», на акциях 23 января, 31 января и 2 февраля в Петербурге были задержаны примерно 2,6 тыс. человек, суды арестовали свыше 350 задержанных, ещё 624 — оштрафованы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачётно, герр полицаи штрафуют глухонемого за громкое скандирование лозунгов. Здравый смысл явно не конёк сотрудников этого отделения. Маразм -визитная карточка МВД, но они нечего не могут сделать, им спускают сверху количество штрафов по позициям, за хулиганство, нарушение правопорядка, итд... по этому герр полицаи будут поступать как обычно, назначать "виноватых" из числа тех, которого просто в куче в околоток притащат для количества.
... - Это точно!
!!!
Масочный режим в стране постепенно переходит в касочный...
Прошу извинить меня, но я повторюсь, потому, что сей факт только подтверждает ранее мной сказанное. Вот заметка из областной газеты " Мещерская сторона " от 2 сентября 2020 года №36 (1119). в разделе официальный отдел.
*** Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 № 504 судьей железнодорожного районного суда Рязани назначена Свелана Александровна НОСОВА, судьей Касимовского районного суда Рязанской области назначена Надежда Алексеевна ИБРАГИМОВА.***
СМИ и мы все можем тут копья переломать в поисках истины, но один звонок из администрации Президента и суд пойдет в нужном напаравлении Президенту. Потому, что судей, вплоть до самой низшей инстанции, назначает Президент Российской Федерации своим указом, являясь фактически их работодателем. Поэтому у нас все решает не суд, а Президент и он лукавит когда говорит " У нас решает все суд ". Его персональный суд.
Добавлю лишь, что когда сверху дана команда "Фас!", никикие моральные и тем более правовые нормы не в состоянии проконтролировать и удержать в стойле держиморд вертикали власти, особенно подогреваемых со смаком на центральных каналах телевиденья. Слепой, немой, инвалид, молодая женщина, девушка не имеет значения. Рвать на куски, бить дубинкой, засуживать за измену Президенту. Уверен факт осуждения немого инвалида за скандирование лозунгов, если и упомянут в СМИ то вскользь, как щепку летящую когда лес рубят и уж точно не будут раскручивать как оскорбленного дедушку ветерана. Так что гуляйте и оглядывайтесь.