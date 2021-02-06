Глухонемого петербуржца оштрафовали за скандирование лозунгов на акции

12:41 6.02.2021

Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал жителя северной столицы Евгения Агафонова за перекрытие дорог и скандирование лозунгов на несанкционированной протестной акции 31 января, пишет Фонтанка.ру со ссылкой на его адвоката Сергея Локтева.

Этот случай примечателен тем, что обвиняемый - инвалид третьей группы по слуху и с проблемами речи.

31 января Евгений Агафонов - проектировщик и художник по дереву - шел в магазин за материалами для работы. Об акциях протеста он не знал. Когда он увидел, что других граждан начали задерживать, он жестами показал полицейским, что не слышит. Тем не менее, Агафонова увезли в отдел и продержали там 9 часов, не предоставив переводчика, рассказал адвокат телегам-каналу «Апология протеста».

Несмотря на то, что Агафонов слабослышащий и не может говорить, в протоколе полицейские указали, что он «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги».

Красносельский районный суд Петербурга признал задержанного виновным по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ («нарушение порядка проведения публичных мероприятий, перекрытие дорог») и принял решение назначить ему наказание ниже низшего предела, оштрафовав на 5 тысяч рублей.

По данным «ОВД-Инфо», на акциях 23 января, 31 января и 2 февраля в Петербурге были задержаны примерно 2,6 тыс. человек, суды арестовали свыше 350 задержанных, ещё 624 — оштрафованы.