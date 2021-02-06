Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Константин Эрнст © KM.RU

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. Награда присуждена «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

Всего своим указом господин Путин наградил более 30 человек, отмечает «Коммерсант». В их числе:

  • Валерий Фокин, худрук Национального драматического театра России (Александринский театр). Награжден орденом «За заслуги перед отечеством» I степени.
  • Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства—ГИТИС. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ».
  • Александр Зуев, второй пилот воздушного судна «Хабаровских авиалиний». Посмертно награжден Орденом Мужества.
  • Игорь Шумаков, пилот-инструктор воздушного судна «Хабаровских авиалиний». Посмертно награжден Орденом Мужества.
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.02.2021, 00:57
    Гость: ABCD

    Канал может быть и "первый" но "шестёрка" по жизни.
    Оголтелая пропаганда несуществующих достижений.

  3. 07.02.2021, 00:31
    Гость: Евгений

    Так сейчас принцип награжления иной.Чем больше украл или разрушил,тем значимее награда.

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