Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

16:28 6.02.2021

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. Награда присуждена «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

Всего своим указом господин Путин наградил более 30 человек, отмечает «Коммерсант». В их числе: