Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. Награда присуждена «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».
Всего своим указом господин Путин наградил более 30 человек, отмечает «Коммерсант». В их числе:
- Валерий Фокин, худрук Национального драматического театра России (Александринский театр). Награжден орденом «За заслуги перед отечеством» I степени.
- Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства—ГИТИС. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ».
- Александр Зуев, второй пилот воздушного судна «Хабаровских авиалиний». Посмертно награжден Орденом Мужества.
- Игорь Шумаков, пилот-инструктор воздушного судна «Хабаровских авиалиний». Посмертно награжден Орденом Мужества.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Канал может быть и "первый" но "шестёрка" по жизни.
Оголтелая пропаганда несуществующих достижений.
"За заслуги перед Отечеством за Кремлёвской стеной"!
Так сейчас принцип награжления иной.Чем больше украл или разрушил,тем значимее награда.
Если он устрица,то ты бычий цепень,выделяющий токсины.
"мужика" давно никто не видел.