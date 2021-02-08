Песков объяснил высылку европейских дипломатов

13:20 8.02.2021

Дипломаты ряда стран Европы были высланы из России из-за действий заграничных представительств на фоне несанкционированных акций протеста в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Российская сторона четко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена», — цитирует пресс-секретаря агентство.

Ранее в МИД России заявили, что Москва высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января в Москве. По мнению ведомства, действия дипломатов «являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу».

2 февраля Симоновский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Он получил 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок оппозиционного политика составит 2 года и 8 месяцев.