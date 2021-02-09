Песков опроверг сообщения о выделении властями 500 млрд руб. перед выборами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что российские власти собирались выделить 500 млрд рублей перед выборами для «снижения недовольства населения».
«Я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства "Рейтер"», - заявил Песков.
При этом он отметил, что накануне в администрации президента действительно получили соответствующий запрос от агентства.
«Нам "Рейтер" вчера прислал письмо, в котором написал: "Нам стало известно, что то ли 500, то до 800 млрд, то ли триллион там планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты. Просим прокомментировать". И не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого опубликовал новость», - цитирует «Интерфакс» слова Пескова.
Журналисты дополнительно поинтересовались, в какой части сообщение агентства не соответствует действительности: с точки зрения целей выделения финансирования или его объемов. «И то, и другое не соответствует действительности. И то, и другое, собственно, является неправдой, по-русски говоря», - ответил пресс-секретарь.
«Нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время», - добавил он.
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что российские власти на фоне прошедших массовых протестов и в преддверии намеченных на сентябрь выборов в Госдуму обсуждают новый пакет социальных выплат россиянам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И шо,они таки отказались от !.5 трл,эти нигиры?
По каких-то несчастных 3500 рублей на одну морду лица.
На них скоро стакан семечек не купишь.
Выражение лица на фотографии говорит том, что сам не верит тому, что говорит.
Видимо пораскинув мозгами, зачем холопам пол триллиона, если они и так "выберут" ЕР, даже те, кто не придёт на этот балаган.
Сегодня Ваньша хвастанул, что вы с ним вывели РФ на пятое место в мире по свиньям.
Думается поскромничал, один ты потянешь на первое место.