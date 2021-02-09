Песков опроверг сообщения о выделении властями 500 млрд руб. перед выборами

13:51 9.02.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что российские власти собирались выделить 500 млрд рублей перед выборами для «снижения недовольства населения».

«Я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства "Рейтер"», - заявил Песков.

При этом он отметил, что накануне в администрации президента действительно получили соответствующий запрос от агентства.

«Нам "Рейтер" вчера прислал письмо, в котором написал: "Нам стало известно, что то ли 500, то до 800 млрд, то ли триллион там планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты. Просим прокомментировать". И не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого опубликовал новость», - цитирует «Интерфакс» слова Пескова.

Журналисты дополнительно поинтересовались, в какой части сообщение агентства не соответствует действительности: с точки зрения целей выделения финансирования или его объемов. «И то, и другое не соответствует действительности. И то, и другое, собственно, является неправдой, по-русски говоря», - ответил пресс-секретарь.

«Нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время», - добавил он.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что российские власти на фоне прошедших массовых протестов и в преддверии намеченных на сентябрь выборов в Госдуму обсуждают новый пакет социальных выплат россиянам.