Песков опроверг сообщения о выделении властями 500 млрд руб. перед выборами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что российские власти собирались выделить 500 млрд рублей перед выборами для «снижения недовольства населения».

«Я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства "Рейтер"», - заявил Песков.

При этом он отметил, что накануне в администрации президента действительно получили соответствующий запрос от агентства.

«Нам "Рейтер" вчера прислал письмо, в котором написал: "Нам стало известно, что то ли 500, то до 800 млрд, то ли триллион там планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты. Просим прокомментировать". И не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого опубликовал новость», - цитирует «Интерфакс» слова Пескова.

Журналисты дополнительно поинтересовались, в какой части сообщение агентства не соответствует действительности: с точки зрения целей выделения финансирования или его объемов. «И то, и другое не соответствует действительности. И то, и другое, собственно, является неправдой, по-русски говоря», - ответил пресс-секретарь.

«Нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время», - добавил он.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что российские власти на фоне прошедших массовых протестов и в преддверии намеченных на сентябрь выборов в Госдуму обсуждают новый пакет социальных выплат россиянам.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.02.2021, 18:38
    Гость: Да ладно!

    По каких-то несчастных 3500 рублей на одну морду лица.
    На них скоро стакан семечек не купишь.

  3. 09.02.2021, 17:42
    Гость: Европеец

    Выражение лица на фотографии говорит том, что сам не верит тому, что говорит.

  4. 09.02.2021, 17:31
    Гость: ABCD

    Видимо пораскинув мозгами, зачем холопам пол триллиона, если они и так "выберут" ЕР, даже те, кто не придёт на этот балаган.

  5. 09.02.2021, 17:06
    Гость: Ссссс!!!!!!!!Витюхе

    Сегодня Ваньша хвастанул, что вы с ним вывели РФ на пятое место в мире по свиньям.
    Думается поскромничал, один ты потянешь на первое место.

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