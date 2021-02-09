СМИ узнали о подготовке властями соцвыплат на 500 млрд руб. перед выборами

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Российские власти на фоне прошедших массовых протестов и в преддверии намеченных на сентябрь выборов в Госдуму обсуждают новый пакет социальных выплат россиянам. Меры могут обойтись федеральному бюджету в сумму порядка 500 млрд руб., сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

О том, что новые выплаты, о которых президент Владимир Путин может объявить в ежегодном послании, могут обойтись в 0,5% ВВП, сообщил агентству федеральный чиновник. Про общий размер выплат в 500 млрд руб. рассказал другой источник, близкий к правительству.

Исходя из прогноза Минэкономики, которое оценивает объем ВВП в 2021 году в размере 115,5 трлн руб., 0,5% ВВП — это около 580 млрд руб.

В Кремле  на запрос Reuters пока не ответили, пресс-секретарь премьера Михаила Мишустина сказал, что ему неизвестно о подобных обсуждениях, пишет "Коммерсант".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.02.2021, 15:57
    Гость: ABCD

    Песков уже отменил раздачу холопам барской милости.
    Мне сразу показалось что тут что-то не так.

  3. 09.02.2021, 14:13
    Гость: ABCD

    Фишка в том, что деньги которые власть хочет кинуть народу это по сути и так деньги народа. Это наши налоги, наши пенсии, недоплаченные зарплаты и пособия. ну и наши штрафы за все "нарушения" которые эта власть изобрела.
    Вот по этому им не жаль их, они знают, что выколотят штрафами и НДС с ценами эти деньги потом снова себе в карман.
    Власть даёт народу подержать пол триллиона на время, и не бесплатно.
    Во первых нужно будет отработать на выборах, во вторых одно из условий ростовщиков, процент за временно подержать их деньги у себя будет такой, что они не пол триллиона вернут обратно, а все три.

  4. 09.02.2021, 14:12
    Гость: майк

    Это не больше товаров, это больше бумажных денег, которые китайцы обменяют на валюту и вывезут из страны.

  5. 09.02.2021, 14:05
    Гость: Вчера зашел в магазин

    (последний раз был в субботу) - цены на молоко и булки взлетели ровно на 10% (с понедельника). Теперь стало понятно, что 500 млрд будут исполнены. И это не пустые слова.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
ФСИН потребовала для Навального 3,5 года колонии вместо условного срока по делу «Ив Роше». Стенограмма
Николай II и могилы жертв «Кровавого воскресенья»
Комиссия Шидловского – бессмысленный итог «Кровавого воскресенья»
Крым. Судак
Крым уйдет от санкций в особую зону
Политические ток-шоу: Народ устает от промывания мозгов
Избранное
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
МИД РФ
Германия, Швеция и Польша ответили на высылку своих дипломатов из РФ
Банковские карты
Пенсионерам предложили дать возможность отключать онлайн-платежи и переводы
Названы регионы с самой загрязненной питьевой водой
© KM.RU, Илья Шабардин
Регулятор ЕС разрешил начать регистрацию вакцины «Спутник V»
Проект «Доступный интернет» предложили расширить бесплатным видеоконтентом
Правительство России заинтересовалось «постройкой» плавучих домов
Песков опроверг сообщения о выделении властями 500 млрд руб. перед выборами
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Власти допустили инвестирование маткапитала в ценные бумаги