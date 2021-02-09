СМИ узнали о подготовке властями соцвыплат на 500 млрд руб. перед выборами

12:09 9.02.2021

Российские власти на фоне прошедших массовых протестов и в преддверии намеченных на сентябрь выборов в Госдуму обсуждают новый пакет социальных выплат россиянам. Меры могут обойтись федеральному бюджету в сумму порядка 500 млрд руб., сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

О том, что новые выплаты, о которых президент Владимир Путин может объявить в ежегодном послании, могут обойтись в 0,5% ВВП, сообщил агентству федеральный чиновник. Про общий размер выплат в 500 млрд руб. рассказал другой источник, близкий к правительству.

Исходя из прогноза Минэкономики, которое оценивает объем ВВП в 2021 году в размере 115,5 трлн руб., 0,5% ВВП — это около 580 млрд руб.

В Кремле на запрос Reuters пока не ответили, пресс-секретарь премьера Михаила Мишустина сказал, что ему неизвестно о подобных обсуждениях, пишет "Коммерсант".