СМИ узнали о подготовке властями соцвыплат на 500 млрд руб. перед выборами
Российские власти на фоне прошедших массовых протестов и в преддверии намеченных на сентябрь выборов в Госдуму обсуждают новый пакет социальных выплат россиянам. Меры могут обойтись федеральному бюджету в сумму порядка 500 млрд руб., сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
О том, что новые выплаты, о которых президент Владимир Путин может объявить в ежегодном послании, могут обойтись в 0,5% ВВП, сообщил агентству федеральный чиновник. Про общий размер выплат в 500 млрд руб. рассказал другой источник, близкий к правительству.
Исходя из прогноза Минэкономики, которое оценивает объем ВВП в 2021 году в размере 115,5 трлн руб., 0,5% ВВП — это около 580 млрд руб.
В Кремле на запрос Reuters пока не ответили, пресс-секретарь премьера Михаила Мишустина сказал, что ему неизвестно о подобных обсуждениях, пишет "Коммерсант".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Песков уже отменил раздачу холопам барской милости.
Мне сразу показалось что тут что-то не так.
мерси АЖ за 3500 рублей на рыло.
Фишка в том, что деньги которые власть хочет кинуть народу это по сути и так деньги народа. Это наши налоги, наши пенсии, недоплаченные зарплаты и пособия. ну и наши штрафы за все "нарушения" которые эта власть изобрела.
Вот по этому им не жаль их, они знают, что выколотят штрафами и НДС с ценами эти деньги потом снова себе в карман.
Власть даёт народу подержать пол триллиона на время, и не бесплатно.
Во первых нужно будет отработать на выборах, во вторых одно из условий ростовщиков, процент за временно подержать их деньги у себя будет такой, что они не пол триллиона вернут обратно, а все три.
Это не больше товаров, это больше бумажных денег, которые китайцы обменяют на валюту и вывезут из страны.
(последний раз был в субботу) - цены на молоко и булки взлетели ровно на 10% (с понедельника). Теперь стало понятно, что 500 млрд будут исполнены. И это не пустые слова.