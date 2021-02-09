Пенсионерам предложили дать возможность отключать онлайн-платежи и переводы

08:50 9.02.2021

Пенсионерам могут предоставить возможность добровольно в письменном виде отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов, пишет газета "Известия" со ссылкой на предложение Общероссийского народный фронта Центробанку РФ.

В организации пояснили, что в случае одобрения инициативы пожилой человек сможет оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов.

Предполагается, что это позволит снизить количество мошеннических операций с банковскими картами людей зрелого и пожилого возраста.

Как рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, также рассматривается вариант подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение СМС-сообщений с кодами на перевод денежных средств.

В ЦБ заявили, что уже работают над требованиями по дополнительной защите пенсионеров и инвалидов при пользовании финансовыми услугами.