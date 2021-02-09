Пенсионерам предложили дать возможность отключать онлайн-платежи и переводы

Банковские карты

Пенсионерам могут предоставить возможность добровольно в письменном виде отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов, пишет газета "Известия" со ссылкой на предложение Общероссийского народный фронта Центробанку РФ.

В организации пояснили, что в случае одобрения инициативы пожилой человек сможет оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов.

Предполагается, что это позволит снизить количество мошеннических операций с банковскими картами людей зрелого и пожилого возраста.

Как рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, также рассматривается вариант подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение СМС-сообщений с кодами на перевод денежных средств.

В ЦБ заявили, что уже работают над требованиями по дополнительной защите пенсионеров и инвалидов при пользовании финансовыми услугами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 09.02.2021, 14:58
    Гость: по себе судите? Судя по тому что не поняли смысла заметки

    Вы именно в простонародье д-л.

    -Отказать пенсионерам в онлайн платежах значит признать их частично не дееспособными,-
    не ОТКАЗАТЬ, д-л, а по письменному заявления РАЗРЕШИТЬ ОТКЛЮЧАТЬь

    Мне к примеру на не нужен Сбербанк-онлайн и он у меня отключен. ПО МОЕЙ ПРОСЬБЕ.
    И никакие онлайн платежи тоже не нужны

  5. 09.02.2021, 13:27
    Гость: Александр1

    Отказать пенсионерам в онлайн платежах значит признать их частично не дееспособными,в простонародье дебилами,это конечно здорово придумано.Но у меня тогда вопрос:у нас в думе сидит не мало депутатов пенсионного возраста,следуя этой логике их необходимо срочно не дожидаясь окончания срока действия депутатского мандата освободить их от исполнения оного поручения народа в следствии из непрофпигодности по возрастному цензу. А иначе это дискриминация граждан...
    ГОСПОДА ВСЕРАЗУМНЫЕ ДЕПУТАТЫ А ВЫ НЕ ПРОБОВАЛИ УЖЕСТОЧИТЬ МЕРУ НАКАЗАНИЯ МОШЕННИКАМ И АКТИВНЕЕ ПРИЗВОДИТЬ ИХ РОЗЫСК.Однако...

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