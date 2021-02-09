Первый российский регион объявил об отмене обязательного ношения масок
В Удмуртии на этой неделе отменят обязательное ношение защитных масок, сообщил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира, в ходе которого он отвечал на вопросы жителей. Трансляция велась на его странице в соцсети «ВКонтакте».
«Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим [в республике] будет носить рекомендательный характер», — объявил Бречалов. Отмену обязательного ношения масок он объяснил тем, что многие жители уже переболели коронавирусом.
В то же время Бречалов попросил тех, кто не переболел коронавирусом, и тех, кто получил первый или второй компонент вакцины, «поберечься» и все же носить маску в общественных местах, в том числе в транспорте, магазинах и театрах, пишет РБК.
В связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса в Удмуртии с 10 февраля также снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия разрешат посещать всем жителям, кроме лиц старше 65 лет, залы при этом должны быть заполнены не более чем наполовину.
Комментарии читателей Оставить комментарий
есть главный "удмурт". Он в своем бункере тоже без маски.
молодцы.
хоть у кого то мозги остались..
можно не сомневаться, ща агенты Кагала набегут им руки выкручивать.
Правоприемница великой страны, могущество которой создавали, умирая на фронтах ВОВ, самоотверженно трудясь на благо всех, граждане 15 республик, взяла и уничтожила лучшую вирусологию мира.
Лучшие вирусологи СССР, кроме Москвы и Новосибирска, проживающие во Львове (все врачи в те времена стремились переехать и работать во Львов), приезжая в 90-е в Москву для отчета, встречали руководящую и неопытную мажористую недоросль, обзывающюю их бандеровцами, не понимали что происходит.
И вот она гордость, удмурты без масок.
Тьфу.