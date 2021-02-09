Первый российский регион объявил об отмене обязательного ношения масок

© KM.RU, Кирилл Дуболев

В Удмуртии на этой неделе отменят обязательное ношение защитных масок, сообщил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира, в ходе которого он отвечал на вопросы жителей. Трансляция велась на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим [в республике] будет носить рекомендательный характер», — объявил Бречалов. Отмену обязательного ношения масок он объяснил тем, что многие жители уже переболели коронавирусом.

В то же время Бречалов попросил тех, кто не переболел коронавирусом, и тех, кто получил первый или второй компонент вакцины, «поберечься» и все же носить маску в общественных местах, в том числе в транспорте, магазинах и театрах, пишет РБК.

В связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса в Удмуртии с 10 февраля также снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия разрешат посещать всем жителям, кроме лиц старше 65 лет, залы при этом должны быть заполнены не более чем наполовину.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.02.2021, 23:39
    Гость: gvozd

    молодцы.
    хоть у кого то мозги остались..
    можно не сомневаться, ща агенты Кагала набегут им руки выкручивать.

  3. 09.02.2021, 23:13
    Гость: Стыд и позор!

    Правоприемница великой страны, могущество которой создавали, умирая на фронтах ВОВ, самоотверженно трудясь на благо всех, граждане 15 республик, взяла и уничтожила лучшую вирусологию мира.
    Лучшие вирусологи СССР, кроме Москвы и Новосибирска, проживающие во Львове (все врачи в те времена стремились переехать и работать во Львов), приезжая в 90-е в Москву для отчета, встречали руководящую и неопытную мажористую недоросль, обзывающюю их бандеровцами, не понимали что происходит.
    И вот она гордость, удмурты без масок.
    Тьфу.

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