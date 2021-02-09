Первый российский регион объявил об отмене обязательного ношения масок

22:15 9.02.2021

В Удмуртии на этой неделе отменят обязательное ношение защитных масок, сообщил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира, в ходе которого он отвечал на вопросы жителей. Трансляция велась на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим [в республике] будет носить рекомендательный характер», — объявил Бречалов. Отмену обязательного ношения масок он объяснил тем, что многие жители уже переболели коронавирусом.

В то же время Бречалов попросил тех, кто не переболел коронавирусом, и тех, кто получил первый или второй компонент вакцины, «поберечься» и все же носить маску в общественных местах, в том числе в транспорте, магазинах и театрах, пишет РБК.

В связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса в Удмуртии с 10 февраля также снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия разрешат посещать всем жителям, кроме лиц старше 65 лет, залы при этом должны быть заполнены не более чем наполовину.