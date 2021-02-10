Сергей Миронов назвал три способа увеличить размер пенсии в России

© KM.RU, Алексей Белкин

Пенсию россиян можно существенно поднять с помощью корректировки бюджета и увеличения взносов в Пенсионный фонд РФ для богатых граждан. Об этом Ura.ru сообщил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

По словам политика, ежегодно власти выделяют Пенсионному фонду 3 триллиона рублей из нужных 8 триллионов на социальные выплаты и пенсии. Как отметил парламентарий, отмена льгот для экспортеров сырья может дать бюджету дополнительных 2 триллиона рублей, которые можно направить на пенсии.

Миронов добавил, что большая часть граждан отчисляет в ПФР 22% от своего дохода. С доходов более 1,465 миллиона рублей в год отчисления составляют 10%. Лидер «Справедливой России» предложил увеличить ставку отчислений для богатых граждан до 22%.

Третьим источником увеличения российских пенсий может стать снижение непрофильных расходов ПФР на зарплаты руководителей, роскошные здания и другое. Эти средства лучше направить на пенсии, считает Миронов.

В прошлом году средний размер пенсии в России составил 15–16 тысяч рублей. В начале 2021 года Минтруд проиндексировал пенсии на 6,3% — выше уровня инфляции. Увеличенные пенсии получили в общей сложности 32 миллиона россиян.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2021, 15:46
    Гость: Виктор

    Знаете ли, мне и десяткам миллионов россиян, вовсе не хочется, как в Швеции жить на арендованной жилплощади, стирать на общих машинах в подвале домов, занимая очередь за гостями из Африки и Азии! Не хочется пересаживаться с авто на велики, как это сейчас делают в Швеции, не хочется отдавать две трети зарплаты на налоги и взносы, не хочется делать Ку! перед гостями из Африки и Азии, не хочется гей-парадов, узаконненных однополых браков и ювенальной юстиции! Мы предпочитаем, имея собственную квартиру в городе, иметь ещё и собственный загородный дом вызходного дня. Мои родственники и друзья, на отдыхе зимой в Таиланде и на Мальдивах, как-то не заметили там туристов из процветающей Швеции и других стран ЕС! Дороговато жителям "процветающей" Европы летать в Таиланд, на Бали, на Мальдивы, в Доминикану, на Маврикий!

  3. 10.02.2021, 15:09
    Гость: Наталия

    Давно пора прекратить платить пенсии тем, кто их не ЗАРАБОТАЛ. Это Ельцин спьяну вдруг стал начислять пенсии всем подряд, кто достиг пенсионного возраста. А ещё им всякие надбавки положены до регионального минимума, субсидии... И получилось, что неработающие по доходам сравнялись с тружениками. Предлагаю установить возраст выхода на пенсию по стажу, а размер пенсии по сделанным отчислениям в ПФ. Отработал 30 лет - имеешь право получать. Не отработал - иди, работай. И в первую очередь индексировать пенсию именно работающим пенсионерам, т.к. от их заработка и повышается фонд. Они и так всю свою жизнь пахали и сейчас пашут.

  4. 10.02.2021, 14:51
    Гость: А я знаю

    ОДИН способ, который "воментально" поднимет размер пенсий.
    Ликвидировать Пенсионный фонд.

  5. 10.02.2021, 14:51
    Гость: А я знаю

    ОДИН способ, который "воментально" поднимет размер пенсий.
    Ликвидировать Пенсионный фонд.

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Памфилова допускает проведение трехдневного голосования
«Элла Памфилова совершенно ожидаемо заявляет, что допускает проведение трехдневного голосования на выборах в Государственную Думу в сентябре 2021 года»
Российские чиновники и олигархи рискуют потерять все. Это война?
Россия пошла в идеологическое наступление в Беларуси
© KM.RU, РИА Новости Рамиль Ситдиков
Транзит власти пройдет через усиление силовой корпорации
Избранное
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
Экологическая катастрофа в Норильске 2020
Красноярский край потребует от «Норникеля» многомиллионную компенсацию
Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск
Электроника в России в течение года может подорожать до 50%
Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ
Внучка Ющенко не прошла слепые прослушивания на украинском «Голосе»
Внучка Ющенко не прошла слепые прослушивания на украинском «Голосе»
Житель Карелии умер на пятый день после прививки от коронавируса
Путин: «Надеюсь, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке»
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Путин поручил оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников