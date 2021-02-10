Сергей Миронов назвал три способа увеличить размер пенсии в России
Пенсию россиян можно существенно поднять с помощью корректировки бюджета и увеличения взносов в Пенсионный фонд РФ для богатых граждан. Об этом Ura.ru сообщил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.
По словам политика, ежегодно власти выделяют Пенсионному фонду 3 триллиона рублей из нужных 8 триллионов на социальные выплаты и пенсии. Как отметил парламентарий, отмена льгот для экспортеров сырья может дать бюджету дополнительных 2 триллиона рублей, которые можно направить на пенсии.
Миронов добавил, что большая часть граждан отчисляет в ПФР 22% от своего дохода. С доходов более 1,465 миллиона рублей в год отчисления составляют 10%. Лидер «Справедливой России» предложил увеличить ставку отчислений для богатых граждан до 22%.
Третьим источником увеличения российских пенсий может стать снижение непрофильных расходов ПФР на зарплаты руководителей, роскошные здания и другое. Эти средства лучше направить на пенсии, считает Миронов.
В прошлом году средний размер пенсии в России составил 15–16 тысяч рублей. В начале 2021 года Минтруд проиндексировал пенсии на 6,3% — выше уровня инфляции. Увеличенные пенсии получили в общей сложности 32 миллиона россиян.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Знаете ли, мне и десяткам миллионов россиян, вовсе не хочется, как в Швеции жить на арендованной жилплощади, стирать на общих машинах в подвале домов, занимая очередь за гостями из Африки и Азии! Не хочется пересаживаться с авто на велики, как это сейчас делают в Швеции, не хочется отдавать две трети зарплаты на налоги и взносы, не хочется делать Ку! перед гостями из Африки и Азии, не хочется гей-парадов, узаконненных однополых браков и ювенальной юстиции! Мы предпочитаем, имея собственную квартиру в городе, иметь ещё и собственный загородный дом вызходного дня. Мои родственники и друзья, на отдыхе зимой в Таиланде и на Мальдивах, как-то не заметили там туристов из процветающей Швеции и других стран ЕС! Дороговато жителям "процветающей" Европы летать в Таиланд, на Бали, на Мальдивы, в Доминикану, на Маврикий!
Миронов.
Давно пора прекратить платить пенсии тем, кто их не ЗАРАБОТАЛ. Это Ельцин спьяну вдруг стал начислять пенсии всем подряд, кто достиг пенсионного возраста. А ещё им всякие надбавки положены до регионального минимума, субсидии... И получилось, что неработающие по доходам сравнялись с тружениками. Предлагаю установить возраст выхода на пенсию по стажу, а размер пенсии по сделанным отчислениям в ПФ. Отработал 30 лет - имеешь право получать. Не отработал - иди, работай. И в первую очередь индексировать пенсию именно работающим пенсионерам, т.к. от их заработка и повышается фонд. Они и так всю свою жизнь пахали и сейчас пашут.
ОДИН способ, который "воментально" поднимет размер пенсий.
Ликвидировать Пенсионный фонд.
ОДИН способ, который "воментально" поднимет размер пенсий.
Ликвидировать Пенсионный фонд.