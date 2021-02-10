Сергей Миронов назвал три способа увеличить размер пенсии в России

10:22 10.02.2021

Пенсию россиян можно существенно поднять с помощью корректировки бюджета и увеличения взносов в Пенсионный фонд РФ для богатых граждан. Об этом Ura.ru сообщил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

По словам политика, ежегодно власти выделяют Пенсионному фонду 3 триллиона рублей из нужных 8 триллионов на социальные выплаты и пенсии. Как отметил парламентарий, отмена льгот для экспортеров сырья может дать бюджету дополнительных 2 триллиона рублей, которые можно направить на пенсии.

Миронов добавил, что большая часть граждан отчисляет в ПФР 22% от своего дохода. С доходов более 1,465 миллиона рублей в год отчисления составляют 10%. Лидер «Справедливой России» предложил увеличить ставку отчислений для богатых граждан до 22%.

Третьим источником увеличения российских пенсий может стать снижение непрофильных расходов ПФР на зарплаты руководителей, роскошные здания и другое. Эти средства лучше направить на пенсии, считает Миронов.

В прошлом году средний размер пенсии в России составил 15–16 тысяч рублей. В начале 2021 года Минтруд проиндексировал пенсии на 6,3% — выше уровня инфляции. Увеличенные пенсии получили в общей сложности 32 миллиона россиян.