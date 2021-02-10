Красноярский край потребует от «Норникеля» многомиллионную компенсацию

09:17 10.02.2021

Красноярский суд в ближайшее время планирует предъявить ГМК "Норникель" требование о компенсации ущерба, нанесенного водоемам и фауне региона, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление премьер-министра края Юрия Лапшина.

Точную сумму претензий Лапшин не назвал, но отметил, что она меньше 146,2 млрд рублей, которые Роспотребнадзор отсудил у структуры компании за аварию на ТЭЦ-3 в Норильске.

Чиновник рассказал, что специалисты края изучили ущерб, нанесенный водным объектам, находящимся в ведении субъекта РФ (ручьи, мелкие водоемы и пр), почве, а также флоре и фауне региона.

"Эта работа также завершена, и сейчас, по поручению губернатора, просто подводится черта, и соответствующая сумма ущерба будет предъявлена в ближайшую неделю", - объяснил Лапшин.

Сначала компании будет направлено претензионное письмо, чтобы она могла возместить ущерб добровольно, если согласна с его оценкой, добавил чиновник. Если ГМК откажется от добровольного возмещения вреда, краевая администрация обратится в суд.

Ранее о намерении заявить дополнительные претензии к "Норникелю" говорил губернатор края Александр Усс.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 НТЭК просел фундамент под резервуаром с горючим и произошла его разгерметизация. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 000 тонн дизельного топлива, оно попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем.

По факту аварии было возбуждено четыре уголовных дела. Ростехнадзор главной причиной аварии назвал слабую несущую способность опоры резервуара и свай и выявил огрехи в установке этих свай.

Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей, сам "Норникель" - в 21,4 млрд рублей.