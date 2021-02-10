Путин: «Надеюсь, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке»

Все комментаторы до меня объявили о недоверии к власти.

Сообщаю, что власти доверяю.

Т.к., если не доверять власти, кому доверять?

Здешним комментаторам? Какой в этом смысл?

Они, ведь, могут только эмоции в комментах изливать.

И у меня мрачные подозрения, что при рыночной экономике, за которую народ азартно выступил в начале 90-х под руководством великого Ельцина, лучшей власти быть не может.

Появляются и нередко заявления, что экономика при Путине не настоящая рыночная. А вот если бы настоящая

Это аналогия заявлений коммунистов в конце 80-х - начале 90-х, что строили не настоящий социализм. А вот если бы настоящий ...

Если, как заявлял Хазин, парадигма экономики будет иной, то и власть должна быть другой.

Но эти же комментаторы на соседней ветке доказывали, что Хазин, мягко говоря не достаточной честный, грамотный и т.д. и его новая парадигма вздор. Примерно как о Путине, только у него парадигма старая

И все остальные альтернативы тоже вздор, разве для Навального сделают исключение. Но Навальный - та же рыночная экономика.

А разговоры про смпецпайки, дачи и т.д. уже слышали, и большинство, увы, на них клюнуло.

Сейчас всё повторяется. Как положено, в виде фарса

Уверен, что уже после 2-3-х лет Навального у власти всё повторится в виде трагедии. Надеюсь во власть он не попадёт

Так что нынешней власти, за отсутствием другой, доверяю, комментаторам - нет