Путин: «Надеюсь, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке»
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством выразил надежду на доверие граждан к действующей российской власти.
«Надеюсь, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке», - цитирует его слова РИА Новости.
При этом он отметил, что бюджетникам необходимо объяснять формирование зарплат. По мнению Путина, при понятной процедуре у людей не будет складываться впечатление, что власть их надувает.
«Тогда диалог у нас с гражданами и доверие к власти будут несоизмеримо больше, чем сегодня», - заявил президент России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Помним, помним, не сомневайтесь.
Все комментаторы до меня объявили о недоверии к власти.
Сообщаю, что власти доверяю.
Т.к., если не доверять власти, кому доверять?
Здешним комментаторам? Какой в этом смысл?
Они, ведь, могут только эмоции в комментах изливать.
И у меня мрачные подозрения, что при рыночной экономике, за которую народ азартно выступил в начале 90-х под руководством великого Ельцина, лучшей власти быть не может.
Появляются и нередко заявления, что экономика при Путине не настоящая рыночная. А вот если бы настоящая
Это аналогия заявлений коммунистов в конце 80-х - начале 90-х, что строили не настоящий социализм. А вот если бы настоящий ...
Если, как заявлял Хазин, парадигма экономики будет иной, то и власть должна быть другой.
Но эти же комментаторы на соседней ветке доказывали, что Хазин, мягко говоря не достаточной честный, грамотный и т.д. и его новая парадигма вздор. Примерно как о Путине, только у него парадигма старая
И все остальные альтернативы тоже вздор, разве для Навального сделают исключение. Но Навальный - та же рыночная экономика.
А разговоры про смпецпайки, дачи и т.д. уже слышали, и большинство, увы, на них клюнуло.
Сейчас всё повторяется. Как положено, в виде фарса
Уверен, что уже после 2-3-х лет Навального у власти всё повторится в виде трагедии. Надеюсь во власть он не попадёт
Так что нынешней власти, за отсутствием другой, доверяю, комментаторам - нет
Есть три места, в которых содержатся люди не способные отвечать за свои поступки: детский сад, дурдом и правительство.
— Вы правительству верите?
— Да!
— Но оно же обманывает.
— Ну вот я верю в то, что оно снова обманет! Нельзя без веры-то!
— Вам не кажется, что власти держат нас за идиотов?
— Более того! Мне кажется, что они не ошибаются.