Путин: «Надеюсь, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке»

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством выразил надежду на доверие граждан к действующей российской власти.

«Надеюсь, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке», - цитирует его слова  РИА Новости.

При этом он отметил, что бюджетникам необходимо объяснять формирование зарплат. По мнению Путина, при понятной процедуре у людей не будет складываться впечатление, что власть их надувает.

«Тогда диалог у нас с гражданами и доверие к власти будут несоизмеримо больше, чем сегодня», - заявил президент России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.02.2021, 02:23
    Гость: Homo sapiens sapiens

    Все комментаторы до меня объявили о недоверии к власти.
    Сообщаю, что власти доверяю.
    Т.к., если не доверять власти, кому доверять?
    Здешним комментаторам? Какой в этом смысл?
    Они, ведь, могут только эмоции в комментах изливать.

    И у меня мрачные подозрения, что при рыночной экономике, за которую народ азартно выступил в начале 90-х под руководством великого Ельцина, лучшей власти быть не может.
    Появляются и нередко заявления, что экономика при Путине не настоящая рыночная. А вот если бы настоящая
    Это аналогия заявлений коммунистов в конце 80-х - начале 90-х, что строили не настоящий социализм. А вот если бы настоящий ...

    Если, как заявлял Хазин, парадигма экономики будет иной, то и власть должна быть другой.
    Но эти же комментаторы на соседней ветке доказывали, что Хазин, мягко говоря не достаточной честный, грамотный и т.д. и его новая парадигма вздор. Примерно как о Путине, только у него парадигма старая

    И все остальные альтернативы тоже вздор, разве для Навального сделают исключение. Но Навальный - та же рыночная экономика.
    А разговоры про смпецпайки, дачи и т.д. уже слышали, и большинство, увы, на них клюнуло.

    Сейчас всё повторяется. Как положено, в виде фарса
    Уверен, что уже после 2-3-х лет Навального у власти всё повторится в виде трагедии. Надеюсь во власть он не попадёт
    Так что нынешней власти, за отсутствием другой, доверяю, комментаторам - нет

  3. 11.02.2021, 02:08
    Гость: Мнение

    Есть три места, в которых содержатся люди не способные отвечать за свои поступки: детский сад, дурдом и правительство.

  4. 11.02.2021, 02:07
    Гость: Скептик

    — Вы правительству верите?
    — Да!
    — Но оно же обманывает.
    — Ну вот я верю в то, что оно снова обманет! Нельзя без веры-то!

  5. 11.02.2021, 02:07
    Гость: Мнение

    — Вам не кажется, что власти держат нас за идиотов?
    — Более того! Мне кажется, что они не ошибаются.

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