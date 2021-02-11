Чубайс войдет в высший консультативный совет РСПП

22:21 11.02.2021

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) создаст высший консультативный совет, в который войдет Анатолий Чубайс, ранее снятый со всех постов в союзе.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление бюро правления РСПП.

Согласно документу, в первоначальный состав совета также войдут президент РСПП Александр Шохин, гендиректор информационного агентства «Интерфакс» Михаил Комиссар, президент Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Дмитриев и председатель совета директоров группы компаний «Автотор» Владимир Щербаков.

«Вынести вопрос о высшем консультативном совете РСПП на рассмотрение правления РСПП», - говорится в постановлении.

По словам Шохина, появление совета связано с тем, что в уставе РСПП лежит принцип ротации членов бюро правления, однако на деле это происходит только на основании естественных процессов. «Например, Чубайс покинул бюро, выйдя из бизнеса», - пояснил глава РСПП.

Он также отметил, что союз иногда чувствует нехватку новых участников. «Для этого мы и решили создать высший консультативный совет, чтобы его члены могли участвовать в обсуждениях бюро правления РСПП, но без права голоса. Чубайс, когда заявление принес, сказал, что готов поучаствовать в таком совете, ему есть что сказать», - заявил Шохин.