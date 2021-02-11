Чубайс войдет в высший консультативный совет РСПП
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) создаст высший консультативный совет, в который войдет Анатолий Чубайс, ранее снятый со всех постов в союзе.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление бюро правления РСПП.
Согласно документу, в первоначальный состав совета также войдут президент РСПП Александр Шохин, гендиректор информационного агентства «Интерфакс» Михаил Комиссар, президент Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Дмитриев и председатель совета директоров группы компаний «Автотор» Владимир Щербаков.
«Вынести вопрос о высшем консультативном совете РСПП на рассмотрение правления РСПП», - говорится в постановлении.
По словам Шохина, появление совета связано с тем, что в уставе РСПП лежит принцип ротации членов бюро правления, однако на деле это происходит только на основании естественных процессов. «Например, Чубайс покинул бюро, выйдя из бизнеса», - пояснил глава РСПП.
Он также отметил, что союз иногда чувствует нехватку новых участников. «Для этого мы и решили создать высший консультативный совет, чтобы его члены могли участвовать в обсуждениях бюро правления РСПП, но без права голоса. Чубайс, когда заявление принес, сказал, что готов поучаствовать в таком совете, ему есть что сказать», - заявил Шохин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы, часом, сами не из евреев?
Больно нахваливаете эту....
Он из лесу вышел...
И снова зашёл.
Чубайс, которого ненавидит вся страна, который виноват в аварии Саяно Шушинской Гэс и гибели многи людей, который обманул весь народ России со своей ваучерной аферой, ограбил страну на миллиарды долларов, развалил все ,что возможно, распилил миллиарды долларов в нанотехнологиях, ничего не создал для России и народа ее - опять ставится на государственный пост.
Чума на его голову. Чума на голову всех, кто тащит этого рыжего прохиндея и устраивает его жизнь и его близких. Они прокляты во все века. Жив Господь. Отмстится ему за все его злодеяния.
Талантливейший человек: в КПСС был целых 12 лет, в главном оперативном штабе по уничтожению СССР был, член Римского клуба при Комитете 300, главным энергетиком России был, членом Совета директоров американского всемирного банка JPMorgan Chase был (сейчас там его место занял Герман Греф), Гендиректором Роснано по инвестированию перспективных разработок частных компаний был. Сейчас он над Лавровым, как непосредственный личный представитель президента по международным связям, а связи у него очень богатые, поскольку его советниками всегда были профессиональные разведчики ЦРУ. Вот такая биография.
Самая главная его уникальность, что он лично ни когда не воровал и не был уличен в коррупции. Таких больше во власти нет ни одного человека, потому что он умный в отличие от остальных и самый главный в РФ, он ее главный творец и создатель.
месте чубайс предприниматель?