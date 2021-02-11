В российских школах могут появиться учебники под редакцией Мединского

17:12 11.02.2021

Федеральный перечень учебников для школ может пополниться книгами по отечественной и зарубежной истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора корпорации "Российский учебник" Руслана Гагкуева.

Сам Мединский отметил, что использование этих книг - "довольно инновационный подход к изучению истории в школе, там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая".

Речь идет о книгах по истории России, изданных с 2014 по 2020 год РВИО. Общий тираж изданий составил более 1 миллиона экземпляров.

Владимир Мединский - бывший министр культуры, он возглавлял ведомство с 2012-го по 2020 год. В настоящее время он занимает пост помощника президента РФ.