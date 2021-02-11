В российских школах могут появиться учебники под редакцией Мединского
Федеральный перечень учебников для школ может пополниться книгами по отечественной и зарубежной истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора корпорации "Российский учебник" Руслана Гагкуева.
Сам Мединский отметил, что использование этих книг - "довольно инновационный подход к изучению истории в школе, там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая".
Речь идет о книгах по истории России, изданных с 2014 по 2020 год РВИО. Общий тираж изданий составил более 1 миллиона экземпляров.
Владимир Мединский - бывший министр культуры, он возглавлял ведомство с 2012-го по 2020 год. В настоящее время он занимает пост помощника президента РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Совершенно секретная организация, неподсудная, не заполняющая деклараций о доходах, не утверждаемая Думой. Разрабатывает инициативы , спускает в правительство, легалезуя как предложения правительства. Обработанные инициативы в виде предлагаемых законов спускаются в Думу и там уже формализуются официально, принимаются и кладутся президенту на стол. Дума и президент выборные, правительсто утверждается выборным органом и прозрачно. АП - параллельное тайное общество непрозрачное, неподсудное под крышей президента управляет страной.
ой мне ой!
президента 3000 (чуть не написал человек).
"колясуренгоя".
Историю он знает, доже памятную доску фашисту открывал торжественно вместе с подельником Ивановым, тот тоже педагог, правда, по совместительству еще и КГБшник хрущевского разлива (они особые), чуть ли не генерал.