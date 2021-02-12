Михаил Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда России

ПФР уже 30 лет находится в стадии реформирований. А воз и ныне там. Главное у чиновников все время есть работа и дума не отстает, кремлю тоже постоянная тема для лапши на уши тоже есть. Короче, чистейший дебилизм власти, чему уже не удивляешься. У них с самого верха пирамиды давно крыша едет. Кто только не брался за ПФ. Особенно Медведев старался. Какие же результаты бесконечных реформ? ПФ регулярно разворовывается («денег нет, но Вы держитесь»), после чего, как правило, меняется руководство; всех приравняли: работников с вредными и напряженными условиями труда, чиновников, "звезд" и прочих, которые в жизни тяжелее стакана ни чего не поднимали. Про полицию, гвардию и прочих вообще не хочу даже думать. Производственники, люди труда, а не развлечений и рекламы самих себя, как на первом канале, или производители дешевеньких сериалов, не имеющих ни чего общего с настоящим искусством, редко доживают до пенсии. Особенно это заметно на периферии, где медицинское обслуживание людей за 60 опущено ниже плинтуса. Да и пенсия у многих производственников с большим стажем на гос. предприятиях, как правило, почти нищенская. На моем родном атомном подземном предприятии пенсия в пределах 15 -20 тысяч. 20 – это у тех, которые лет 10-15 продолжали работать уже в пенсионном возрасте.