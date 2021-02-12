Михаил Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда России
Максим Топилин освобождён от должности главы Пенсионного фонда России. Он возглавлял Фонд с января 2020 года.
На эту должность назначен Андрей Кигим. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Новым руководителем Пенсионного фонда России (ПФР) стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Андрей Кигим ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) Российской Федерации. В этой должности он проработал почти восемь лет.
Об уходе Максима Топилина с должности главы ПФР вчера сообщал "Коммерсант". Источник издания связал это с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. "Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса",— отметил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
фото этого чувака Топилина производит странное впечатление.
У него вид запойного пьяницы.
Следующий шаг, ликвидируют ПФР!Слава ЕР!
В СССР у всех была пенсия 132 рубля и множество социальных льгот, на эту пенсию можно было волне достойно жить. Сейчас пенсия маленькая и исчезли все социальные льготы (остались не большие льготы по ЖКХ в районе 2000руб).
В период перед предательским уничтожением СССР пенсионная система устраивала всех и была справедливой для того времени: пенсия 120, ветеранам 132, были персональные пенсии 300 и 500 рублей. Хорошая простая система, выгодная всем, включая государство, так как минимальное число обслуги (в разы). Не довольных не будет, всех подобная градация в суммах пенсии устроит. (от минимальной, к примеру, в 30000 и до 60 000, и персоналки для заслуженных, и тоже в разумных пределах). Индексация. Для «дожития» вполне справедливо.
ПФР уже 30 лет находится в стадии реформирований. А воз и ныне там. Главное у чиновников все время есть работа и дума не отстает, кремлю тоже постоянная тема для лапши на уши тоже есть. Короче, чистейший дебилизм власти, чему уже не удивляешься. У них с самого верха пирамиды давно крыша едет. Кто только не брался за ПФ. Особенно Медведев старался. Какие же результаты бесконечных реформ? ПФ регулярно разворовывается («денег нет, но Вы держитесь»), после чего, как правило, меняется руководство; всех приравняли: работников с вредными и напряженными условиями труда, чиновников, "звезд" и прочих, которые в жизни тяжелее стакана ни чего не поднимали. Про полицию, гвардию и прочих вообще не хочу даже думать. Производственники, люди труда, а не развлечений и рекламы самих себя, как на первом канале, или производители дешевеньких сериалов, не имеющих ни чего общего с настоящим искусством, редко доживают до пенсии. Особенно это заметно на периферии, где медицинское обслуживание людей за 60 опущено ниже плинтуса. Да и пенсия у многих производственников с большим стажем на гос. предприятиях, как правило, почти нищенская. На моем родном атомном подземном предприятии пенсия в пределах 15 -20 тысяч. 20 – это у тех, которые лет 10-15 продолжали работать уже в пенсионном возрасте.
эта толстая жирующая прослойка между бюджетом и пенсионерами нужна стране как пятое колесо у телеги. Офисы огромные, тружеников как в муравейнике, а объяснит никто не может из под какого плинтуса начисляют пенсию простому трудовому человеку.