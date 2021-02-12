Михаил Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда России

Максим Топилин освобождён от должности главы Пенсионного фонда России. Он возглавлял Фонд с января 2020 года.

На эту должность назначен Андрей Кигим. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Новым руководителем Пенсионного фонда России (ПФР) стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Андрей Кигим ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) Российской Федерации. В этой должности он проработал почти восемь лет. 

Об уходе Максима Топилина с должности главы ПФР вчера сообщал "Коммерсант".  Источник издания связал это с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. "Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса",— отметил он.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.02.2021, 17:32
    Гость: Вообще,

    фото этого чувака Топилина производит странное впечатление.
    У него вид запойного пьяницы.

  3. 12.02.2021, 15:58
    Гость: Евгений В -продолжение

    В СССР у всех была пенсия 132 рубля и множество социальных льгот, на эту пенсию можно было волне достойно жить. Сейчас пенсия маленькая и исчезли все социальные льготы (остались не большие льготы по ЖКХ в районе 2000руб).
    В период перед предательским уничтожением СССР пенсионная система устраивала всех и была справедливой для того времени: пенсия 120, ветеранам 132, были персональные пенсии 300 и 500 рублей. Хорошая простая система, выгодная всем, включая государство, так как минимальное число обслуги (в разы). Не довольных не будет, всех подобная градация в суммах пенсии устроит. (от минимальной, к примеру, в 30000 и до 60 000, и персоналки для заслуженных, и тоже в разумных пределах). Индексация. Для «дожития» вполне справедливо.

  4. 12.02.2021, 15:57
    Гость: Евгений В

    ПФР уже 30 лет находится в стадии реформирований. А воз и ныне там. Главное у чиновников все время есть работа и дума не отстает, кремлю тоже постоянная тема для лапши на уши тоже есть. Короче, чистейший дебилизм власти, чему уже не удивляешься. У них с самого верха пирамиды давно крыша едет. Кто только не брался за ПФ. Особенно Медведев старался. Какие же результаты бесконечных реформ? ПФ регулярно разворовывается («денег нет, но Вы держитесь»), после чего, как правило, меняется руководство; всех приравняли: работников с вредными и напряженными условиями труда, чиновников, "звезд" и прочих, которые в жизни тяжелее стакана ни чего не поднимали. Про полицию, гвардию и прочих вообще не хочу даже думать. Производственники, люди труда, а не развлечений и рекламы самих себя, как на первом канале, или производители дешевеньких сериалов, не имеющих ни чего общего с настоящим искусством, редко доживают до пенсии. Особенно это заметно на периферии, где медицинское обслуживание людей за 60 опущено ниже плинтуса. Да и пенсия у многих производственников с большим стажем на гос. предприятиях, как правило, почти нищенская. На моем родном атомном подземном предприятии пенсия в пределах 15 -20 тысяч. 20 – это у тех, которые лет 10-15 продолжали работать уже в пенсионном возрасте.

  5. 12.02.2021, 15:39
    Гость: Ну

    эта толстая жирующая прослойка между бюджетом и пенсионерами нужна стране как пятое колесо у телеги. Офисы огромные, тружеников как в муравейнике, а объяснит никто не может из под какого плинтуса начисляют пенсию простому трудовому человеку.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
«У него не было реальных сторонников в российском обществе, но у него были хозяева и в российской элите, и в структурах Запада. И его оберегали, пока не пришло время готовиться к выборам»
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Ядерная деменция в полном разгаре: атомная война возвращается на повестку дня
«Невзоров назвал Космодемьянскую "фанатичкой". Оскорбив и ее память, и всех тех, кто не сдался и заплатил своей жизнью за победу над нацизмом»
Здание МИД России
Случилось неслыханное: российская дипломатия после летаргического сна внезапно пришла в себя
Избранное
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
В ВОЗ заявили об отсутствии рекомендаций носить перчатки
Фото с сайта kremlin.ru
Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС
В России могут измениться телефонные номера для междугородних звонков
Фото с сайта twitter.com
Ветеран Артеменко отказался от участия в суде над Навальным
Россиянин заплатил $140 млн наличными за самый дорогой дом во Флориде
© KM.RU, Алексей Белкин
В ГД хотят освободить чиновников от наказания за коррупцию задним числом
Дмитрий Песков
Песков заявил о напряженной ситуации с уровнем жизни в РФ
Турецкое ТВ показало, какие страны могут войти в состав страны к 2050 году