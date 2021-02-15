СМИ узнали об обсуждении властями нового пакета поддержки бизнеса
Правительство России сформировало новый пакет поддержки отечественного бизнеса. В общей сложности в него вошли пять видов поддержки стоимостью до 200 миллиардов рублей, пишут «Известия».
Наиболее значимые и дорогостоящие меры направлены на сохранение занятости. Среди прочего, власти решили возобновить кредитование по нулевой ставке на выплату зарплат, субсидирование займов МСП, списание задолженности по налогам для не восстановившихся отраслей и смягчение перехода со специального на новый режим.
Задолженность по налогам и страховым взносам для предприятий малого и среднего бизнеса планируется списывать компаниям, наименее восстановившимся после пандемии. Как предположило издание, это отрасли, которые входили в список пострадавших секторов экономики по состоянию на март и первый квартал прошлого года. Скорее всего, это предприятия туристической и гостиничной индустрий, общепит, организаторы культурно-зрелищных мероприятий и другие компании, которым минувшей осенью предоставили трехмесячные налоговые каникулы.
Для упрощенного перехода компаний, которые ранее работали на упрощенной и патентной системах налогообложения, на общую систему налогообложения кабмин хочет зафиксировать кадастровую стоимость объектов недвижимости на уровне 2020 года.
Больше всего пострадал «бизнес, который работает непосредственно с потребителями». Согласно последним соцопросам пострадали 83,7 процента бизнеса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а где ваше фирменное "Псс шшш..."? И вы уже не пенсионер-патриот России из Берлина?
Конечно! Всё получается из воздуха, и оборудование, и производство, и разработка. И только ABCD великий работяга и кормилиц
Туристический бизнес это наше все, путь по которому "маршем" идет России к пику своего исторического развития. Гостинницы и общепит бодро шагают в ногу с туристическим бизнесом.
бизнесу.
Забавная поддержка однако, всё сводится к банальному "улучшению налогообложения" ну и впариванию кредитов.
Помощь малому и среднему бизнесу в понимании этой власти- уточнение у кого что в карманах лежит. "Большой бизнес" в РФ занятость создаёт почти "0". Потому, что экспортный, сырьевой.