СМИ узнали об обсуждении властями нового пакета поддержки бизнеса

11:33 15.02.2021

Правительство России сформировало новый пакет поддержки отечественного бизнеса. В общей сложности в него вошли пять видов поддержки стоимостью до 200 миллиардов рублей, пишут «Известия».

Наиболее значимые и дорогостоящие меры направлены на сохранение занятости. Среди прочего, власти решили возобновить кредитование по нулевой ставке на выплату зарплат, субсидирование займов МСП, списание задолженности по налогам для не восстановившихся отраслей и смягчение перехода со специального на новый режим.

Задолженность по налогам и страховым взносам для предприятий малого и среднего бизнеса планируется списывать компаниям, наименее восстановившимся после пандемии. Как предположило издание, это отрасли, которые входили в список пострадавших секторов экономики по состоянию на март и первый квартал прошлого года. Скорее всего, это предприятия туристической и гостиничной индустрий, общепит, организаторы культурно-зрелищных мероприятий и другие компании, которым минувшей осенью предоставили трехмесячные налоговые каникулы.

Для упрощенного перехода компаний, которые ранее работали на упрощенной и патентной системах налогообложения, на общую систему налогообложения кабмин хочет зафиксировать кадастровую стоимость объектов недвижимости на уровне 2020 года.

Больше всего пострадал «бизнес, который работает непосредственно с потребителями». Согласно последним соцопросам пострадали 83,7 процента бизнеса.