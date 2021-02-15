СМИ узнали об обсуждении властями нового пакета поддержки бизнеса

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Правительство России сформировало новый пакет поддержки отечественного бизнеса. В общей сложности в него вошли пять видов поддержки стоимостью до 200 миллиардов рублей, пишут «Известия».

Наиболее значимые и дорогостоящие меры направлены на сохранение занятости. Среди прочего, власти решили возобновить кредитование по нулевой ставке на выплату зарплат, субсидирование займов МСП, списание задолженности по налогам для не восстановившихся отраслей и смягчение перехода со специального на новый режим.

Задолженность по налогам и страховым взносам для предприятий малого и среднего бизнеса планируется списывать компаниям, наименее восстановившимся после пандемии. Как предположило издание, это отрасли, которые входили в список пострадавших секторов экономики по состоянию на март и первый квартал прошлого года. Скорее всего, это предприятия туристической и гостиничной индустрий, общепит, организаторы культурно-зрелищных мероприятий и другие компании, которым минувшей осенью предоставили трехмесячные налоговые каникулы. 

Для упрощенного перехода компаний, которые ранее работали на упрощенной и патентной системах налогообложения, на общую систему налогообложения кабмин хочет зафиксировать кадастровую стоимость объектов недвижимости на уровне 2020 года. 

Больше всего пострадал «бизнес, который работает непосредственно с потребителями». Согласно последним соцопросам пострадали 83,7 процента бизнеса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.02.2021, 14:58
    Гость: "Большой бизнес" в РФ занятость создаёт почти "0". Потому,

    Конечно! Всё получается из воздуха, и оборудование, и производство, и разработка. И только ABCD великий работяга и кормилиц

  3. 15.02.2021, 13:24
    Гость: метод моментных наблюдений

    Туристический бизнес это наше все, путь по которому "маршем" идет России к пику своего исторического развития. Гостинницы и общепит бодро шагают в ногу с туристическим бизнесом.

  5. 15.02.2021, 12:20
    Гость: ABCD

    Забавная поддержка однако, всё сводится к банальному "улучшению налогообложения" ну и впариванию кредитов.
    Помощь малому и среднему бизнесу в понимании этой власти- уточнение у кого что в карманах лежит. "Большой бизнес" в РФ занятость создаёт почти "0". Потому, что экспортный, сырьевой.

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