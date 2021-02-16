Состояние богатейшего россиянина побило исторический рекорд
Президент компании "Норникель" миллиардер Владимир Потанин возглавил рейтинг самых богатых россиян, установив исторический рекорд среди отечественных бизнесменов.
По данным издания Forbes, состояние Потанина достигло 30 млрд долларов. Отмечается, что это обусловлено ростом стоимостей акций "Норникеля", на вечер 15 февраля их стоимость составила 26 290 за одну акцию, что на 5,7% процента больше, чем в начале месяца.
В первую тройку богатейших россиян также вошли совладелец "Северстали" Алексей Мордашов с 28,4 миллиарда долларов и совладелец Новолипецкого комбината Владимира Лисина с 26 миллиардами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пожизненный срок схлопотал бы виновный
(Когда бы заслуженной вышки избег)!
В РФ же на воле и круче он всех...
Это замечательно, господин Потанин сам посмтроил Норникель с нуля, сам всю жизнь добывал руду и так разбогател. Слава труду!
минимальная зар.плата и это ___ показательно для путинской РОССИИ
Это разве рекорд? Ведь был уже рекорд Дерипаски - более 40 млрд долларов.
А сейчас у Дерипаски то ли 7,5 млрд, то ли вообще, 2,5 млрд..
О чем,в частности, говорят эти разные цифры? А это стоимость фирмы, просчитанная через стоимость акций, которые "котируются" отнюдь не внутри нашей страны,а на каком то дальнем западе..
Это мало говорит о стоимости оборудования или даже запасов сырья, это, скорее, про рейтинг..
А по рейтингу можно даже болтовню ( разговорный интернет сервис) оценить дороже реального производства...
Вопрос. Мы должны за него порадоваться или, наоборот, руководствуясь чувством негодования, палками побить ?