Состояние богатейшего россиянина побило исторический рекорд

Это разве рекорд? Ведь был уже рекорд Дерипаски - более 40 млрд долларов.

А сейчас у Дерипаски то ли 7,5 млрд, то ли вообще, 2,5 млрд..

О чем,в частности, говорят эти разные цифры? А это стоимость фирмы, просчитанная через стоимость акций, которые "котируются" отнюдь не внутри нашей страны,а на каком то дальнем западе..

Это мало говорит о стоимости оборудования или даже запасов сырья, это, скорее, про рейтинг..

А по рейтингу можно даже болтовню ( разговорный интернет сервис) оценить дороже реального производства...