Дворкович заявил о возвращении уехавших в Европу и США россиян

Фото с сайта sk.ru

Те специалисты, которые в прошлом уехал из России, постепенно возвращаются на родину. В основном это касается Европы и США, сказал РИА Новости глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«В основном возвращаются из Европы и США. А покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры. Кстати, очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб», — сообщил он.

По словам Дворковича, когда отечественный стартап покупают из-за рубежа, «Сколково» стремится к тому, чтобы сами команды оставались в РФ. В этом случае для них появляются новые возможности как на российском, так и на иностранных рынках.

Что касается участия зарубежных организаций и инвесторов в проектах «Сколково», фонд его не ограничивает и активно работает над развитием сотрудничества с зарубежными партнерами и поддержкой экспорта, добавил Дворкович.

«Запустили программу soft landing, которая позволяет зарубежным стартапам адаптироваться к российскому рынку. Десятки иностранных компаний уже приняли участие в этой программе, и многие стали нашими резидентами», — пояснил глава фонда.

Год назад президент России Владимир Путин говорил, что власти создают систему поддержки труда, которая позволяет не только не допускать утечки мозгов из РФ, но и привлекать специалистов из-за границы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2021, 16:24
    Гость: demos

    Прикольно, а Маск то не знает и поблагодарил нашего воштья за прекрасных специалистов из России, которые теперь работают у него.

  3. 17.02.2021, 16:07
    Гость: Виктор. Красноярск .

    С такими статьями дворковичу с жаной изумруд и с дагестанской опг только в яслях выступать .ВОТ ТАМ ПОВЕРЯТ , ДАЮ 200 ПРОЦЕНТОВ .

  5. 17.02.2021, 15:07
    Гость: да-да

    деньги у них там закончились. Снова в Россию на заработки. Россия как сырьевая колония всех обеспечит.

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