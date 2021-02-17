Дворкович заявил о возвращении уехавших в Европу и США россиян

11:08 17.02.2021

Те специалисты, которые в прошлом уехал из России, постепенно возвращаются на родину. В основном это касается Европы и США, сказал РИА Новости глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«В основном возвращаются из Европы и США. А покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры. Кстати, очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб», — сообщил он.

По словам Дворковича, когда отечественный стартап покупают из-за рубежа, «Сколково» стремится к тому, чтобы сами команды оставались в РФ. В этом случае для них появляются новые возможности как на российском, так и на иностранных рынках.

Что касается участия зарубежных организаций и инвесторов в проектах «Сколково», фонд его не ограничивает и активно работает над развитием сотрудничества с зарубежными партнерами и поддержкой экспорта, добавил Дворкович.

«Запустили программу soft landing, которая позволяет зарубежным стартапам адаптироваться к российскому рынку. Десятки иностранных компаний уже приняли участие в этой программе, и многие стали нашими резидентами», — пояснил глава фонда.

Год назад президент России Владимир Путин говорил, что власти создают систему поддержки труда, которая позволяет не только не допускать утечки мозгов из РФ, но и привлекать специалистов из-за границы.