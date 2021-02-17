Дворкович заявил о возвращении уехавших в Европу и США россиян
Те специалисты, которые в прошлом уехал из России, постепенно возвращаются на родину. В основном это касается Европы и США, сказал РИА Новости глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
«В основном возвращаются из Европы и США. А покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры. Кстати, очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб», — сообщил он.
По словам Дворковича, когда отечественный стартап покупают из-за рубежа, «Сколково» стремится к тому, чтобы сами команды оставались в РФ. В этом случае для них появляются новые возможности как на российском, так и на иностранных рынках.
Что касается участия зарубежных организаций и инвесторов в проектах «Сколково», фонд его не ограничивает и активно работает над развитием сотрудничества с зарубежными партнерами и поддержкой экспорта, добавил Дворкович.
«Запустили программу soft landing, которая позволяет зарубежным стартапам адаптироваться к российскому рынку. Десятки иностранных компаний уже приняли участие в этой программе, и многие стали нашими резидентами», — пояснил глава фонда.
Год назад президент России Владимир Путин говорил, что власти создают систему поддержки труда, которая позволяет не только не допускать утечки мозгов из РФ, но и привлекать специалистов из-за границы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Прикольно, а Маск то не знает и поблагодарил нашего воштья за прекрасных специалистов из России, которые теперь работают у него.
дворкович имеет ввиду армян, скоро все в Россию свалят .
С такими статьями дворковичу с жаной изумруд и с дагестанской опг только в яслях выступать .ВОТ ТАМ ПОВЕРЯТ , ДАЮ 200 ПРОЦЕНТОВ .
А из Лондонграда россияне тоже возвращаются в Россию?
деньги у них там закончились. Снова в Россию на заработки. Россия как сырьевая колония всех обеспечит.