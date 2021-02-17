Ростуризм предложил сократить отчисления турфирм до 1 рубля из-за пандемии

Аэропорт © KM.RU

Ежегодные отчисления туристических компаний в резервный фонд для экстренной эвакуации туристов следует сократить до символических 1 руб. в 2021 году в рамках поддержки отрасли на фоне эпидемии COVID-19 и его последствий. Об этом говорит документ, размещенный на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Установить, что размер взноса в резервный фонд объединения на 2021 год составляет 1 рубль, за исключением взносов для туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при вступлении в члены объединения», — говорится в проекте распоряжения кабмина, подготовленного Ростуризмом.

Кроме того, Ростуризм предлагает установить размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности туроператора за 2021 год в 0,25 % общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Крайним сроком внесения взноса Ростуризм предлагает сделать 15 апреля 2022 года.

Обсуждение проекта должно быть окончено в срок до 3 марта.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2021, 23:46
    Гость: Чего мудрить ?

    Да вообще иуд нужно освободить от всех налогов и податей в РФ. Что только тех кто держит туристический и гостинничный бизнес ? Всех, скопом.

Выбор читателей
Путин: Россия находится «на марше» к пику своего исторического развития
Две Отечественных войны. Итог один – оценки разные
Сергей Черняховский. Мистификация Минобранауки
Чиновники заврались, не сумев остановить рост цен. Россию ждёт коллапс
Чиновники заврались, не сумев остановить рост цен. Россию ждёт коллапс
Избранное
Польза физической активности: почему важно поддерживать физическую активность, сидя дома
Канкан на граблях: альтернативная экономическая история Белоруссии
Синдром дефицита внимания и гиперактивности
Война в Карабахе. Фактор Эрдогана. Часть 3
Преимущества и недостатки блоков из арболита по мнению экспертов и владельцев домов
Плюсы и минусы профессии океанолог
Самые первые месяцы в жизни ребенка
Механическая, автоматическая коробка передач. Преимущества и недостатки каждого варианта
Пит Доэрти сморкался в Москве в британский флаг
Вакцины нет, но вы держитесь: Кремль назначил того, кто победит ковид в России
Виниловые обои для первичной отделки ванной комнаты в новостройке