Ростуризм предложил сократить отчисления турфирм до 1 рубля из-за пандемии

18:42 17.02.2021

Ежегодные отчисления туристических компаний в резервный фонд для экстренной эвакуации туристов следует сократить до символических 1 руб. в 2021 году в рамках поддержки отрасли на фоне эпидемии COVID-19 и его последствий. Об этом говорит документ, размещенный на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Установить, что размер взноса в резервный фонд объединения на 2021 год составляет 1 рубль, за исключением взносов для туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при вступлении в члены объединения», — говорится в проекте распоряжения кабмина, подготовленного Ростуризмом.

Кроме того, Ростуризм предлагает установить размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности туроператора за 2021 год в 0,25 % общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Крайним сроком внесения взноса Ростуризм предлагает сделать 15 апреля 2022 года.

Обсуждение проекта должно быть окончено в срок до 3 марта.