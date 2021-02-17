Абрамович займется гостиничным бизнесом в Геленджике и Карелии
Миллиардер Роман Абрамович зарегистрировал в Геленджике и Карелии компании, которые будут заниматься развитием гостиничных объектов.
По данным ЕГРЮЛ, он учредил два новых юридических лица - «УК „Юг Эстейт“» и ООО «УК „Норд Эстейт“». Основной их вид деятельности - управление недвижимостью.
По информации источников издания «Коммерсант», Абрамович активно интересовался гостиничными проектами в Геленджике и Карелии. В частности, в Геленджике его интересовало создание люксового гостиничного актива с виноградником.
В число рассматриваемых площадок, по данным издания, входило «Шато де Талю» (контролируется Ольгой Ткачевой, которую на рынке называют супругой экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева).
Что касается Карелии, то о ней источники рассказали, что на берегу Ладожского озера был куплен участок, который будет использоваться для строительства дома для собственных нужд и высококлассного рекреационного комплекса, работающего по принципу базы отдыха.
При этом партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич рассказал, что стоимость строительства люксового отеля в Геленджике и Карелии сопоставима и составляет порядка $0,5–1 млн (37–74 млн рублей) на номер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не многовато ли евреев на один дворец?
А если тебя защищают от народа два еврея, то ты сам кто? Смелый Гитлер?
Нет
Нам очень интересно, чем еще займется этот еврей-....
После Чукотки шеф бросил на Карелию.С повышением
будет строить карельский дворец.