Абрамович займется гостиничным бизнесом в Геленджике и Карелии

Миллиардер Роман Абрамович зарегистрировал в Геленджике и Карелии компании, которые будут заниматься развитием гостиничных объектов.

По данным ЕГРЮЛ, он учредил два новых юридических лица - «УК „Юг Эстейт“» и ООО «УК „Норд Эстейт“». Основной их вид деятельности - управление недвижимостью.

По информации источников издания «Коммерсант», Абрамович активно интересовался гостиничными проектами в Геленджике и Карелии. В частности, в Геленджике его интересовало создание люксового гостиничного актива с виноградником.

В число рассматриваемых площадок, по данным издания, входило «Шато де Талю» (контролируется Ольгой Ткачевой, которую на рынке называют супругой экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева).

Что касается Карелии, то о ней источники рассказали, что на берегу Ладожского озера был куплен участок, который будет использоваться для строительства дома для собственных нужд и высококлассного рекреационного комплекса, работающего по принципу базы отдыха.

При этом партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич рассказал, что стоимость строительства люксового отеля в Геленджике и Карелии сопоставима и составляет порядка $0,5–1 млн (37–74 млн рублей) на номер.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2021, 22:07
    Гость: Просто ёршик

    Не многовато ли евреев на один дворец?
    А если тебя защищают от народа два еврея, то ты сам кто? Смелый Гитлер?

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