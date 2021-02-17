«Люди требуют перемен»: что Путин обсудил с лидерами фракций Госдумы
Президент также высказался о попытках Запада заставить Россию «платить за Украину» и выступил против пещерного национализма
Угроза вмешательства
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не допустит внешнего вмешательства в парламентские выборы осенью 2021 года и ударов по суверенитету государства. По его словам, нельзя, чтобы выбор народа оказался под угрозой, так как именно он обладает правом быть хозяином на своей земле.
Выступая на встрече с лидерами парламентских фракций — Сергеем Неверовым от «Единой России», Геннадием Зюгановым от КПРФ, Владимиром Жириновским (ЛДПР) и Сергеем Мироновым («Справедливая Россия») — глава государства отметил, что все партии в Госдуме демонстрируют общий подход к вопросу о защите суверенитета России.
«Такая патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе», — добавил Путин, призвав представителей парламентских фракций постоянно поддерживать этот авторитет.
«Люди ждут перемен»
При этом президент отдельно выделил, что предстоящие выборы в Госдуму должны пройти на конкурентной основе — открыто, честно и достойно.
По его мнению, люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен.
«Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях «большой четверки». Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны», — подчеркнул Путин.
Проект Запада
В ходе встречи президент также затронул ряд вопросов, касающихся международной повестки дня. Так, Путин констатировал, что нападки на газопровод «Северный поток — 2» объясняются попытками заставить Россию платить за геополитический проект Запада на Украине.
«Почему так все крутится вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине. На самом деле все достаточно примитивно. Мы это давно понимаем. Таков мир, в котором мы живем», — указал глава государства.
Двойные стандарты
Кроме того, Путин отметил, что в последнее время за рубежом можно наблюдать проявление «двойных стандартов» в вопросе свободы слова, примером тому являются санкции против трех каналов на Украине.
«На Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Как это можно комментировать? Никак! Кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей», — сказал Путин.
В качестве еще одного примера президент привел закрытие российских СМИ в Латвии, посетовав на отсутствие оценки ситуации со стороны «западных правдоискателей» и объяснение действий латвийских властей якобы борьбой с пропагандой.
«А то, что они делают, — это не пропаганда. А что это тогда? Это инструменты достижения их геополитических целей в данном случае в отношении нашей страны <…> последние события просто ярко подтверждают справедливость наших взглядов и справедливость наших оценок », — убежден российский лидер.
Цензура IT-компаний
Говоря о свободе слова, Путин отдельно высказался по ситуации вокруг блокировки пользователей на платформах различных крупных IT-компаний. По мнению главы государства, их действия являются серьезным вызовом, поскольку такой «идеологический водораздел» идет по всему миру, и это совершенно очевидно.
«Это серьезный вызов не только для нас, мы видим, что в Штатах было <…> Если уж они у себя в стране так ведут себя, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными? Это серьезный вопрос. И мы, конечно, должны об этом заранее подумать», — считает президент.
Сертификат на еду
При этом, обсуждая вопросы внутреннего характера, Путин согласился, что можно было бы обсудить введение в стране продовольственных сертификатов для малоимущих. Он также добавил, что этот вопрос уже поднимался ранее и правительству было поручено его проработать.
«Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо решить. Но точно совершенно подумать над этим можно. Правда, на мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии, но тем не менее поговорить можно», — подчеркнул глава государства.
Без приватизации 90-х
В то же время президент поговорил с лидерами парламентских фракций и о приватизации в России. С точки зрения Путина, для страны неприемлема приватизация ради приватизации, как это делалось в 1990-е годы.
«Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру. Любой шаг в этом направлении должен создавать — и не формально, а фактически, на практике — более эффективного собственника», — добавил президент, также отметив, что раздавать за копейки то, что стоит миллионы, нельзя.
«Пещерный национализм»
Затронул Путин и вопрос сохранения многонациональной страны, заявив, что представитель каждого этноса в России должен чувствовать поддержку. По словам президента, стране вредит пещерный национализм, лозунг которого «Россия для русских».
«Русский народ является государственно образующим. Это основа всей нашей многонациональной России. И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Но для того, чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. <…> Пещерный национализм, лозунг которого "Россия для русских", только вредит русским. Только вредит России. И способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны», — подчеркнул глава государства.
Черные страницы истории
В ходе встречи президент также отметил, что Россия готова объединить усилия со всеми народами Европы, но не станет забывать о черных страницах истории, в том числе геноциде против советского населения во время Великой Отечественной войны.
«Сейчас [мы] обращаем внимание на те преступления, которые были совершены против гражданского населения [в годы войны]. Это геноцид, это очевидная вещь совершенно, и я думаю, что мы правильно это делаем (ведем расследование данных фактов)», — пояснил Путин.
По его словам, такой подход позволяет с открытыми глазами взглянуть на сегодняшние события и строить политику России так, чтобы ничего подобного никогда не повторилось в будущем.
«Это не просто память, доставшаяся нам неизвестно откуда и неизвестно кем заработанная и достигнутая победа. Это наши отцы и деды ее заработали. Своей кровью обеспечили нам наше будущее», — подчеркнул российский лидер.
Безработица отступает
При этом говоря о текущей ситуации в стране, Путин указал на уровень безработицы, который вырос на фоне пандемии коронавируса. По его словам, ситуация постепенно исправляется, показатели оказываются даже лучше прогноза.
«Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть. Мы это видим, фиксируем, я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры, чтобы выйти на докризисный уровень», — подчеркнул глава государства, также признав, что над этим необходимо работать постоянно.
Автор: Алексей Поплавский
Комментарии читателей Оставить комментарий
цель у этого совещания была одна - перекрыть поток материалов про дворец и про протесты. Остальное болтовня, которую слышим уже 20 лет.
в другой, в своей реальности.
Вам же Гегемон сказал, «прошу отнестись с пониманием», а Песков добавил «Здесь важно, что это было 13 лет назад....»
Вот так всё просто.
«Пока я президент, такое решение принято не будет...» а потом «а это было 13 лет назад, что вспоминать...»
они никогда не закончатся.
Две цитаты иудея Гегемона, он всеми силами пытался "донести" сакральную мысль до русского народа об идеях интернационализма, но что получилось в итоге? Грустный вывод- Россия не для русских! Как он сказал, так его и поняли.
«Россия – для русских» – знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям, – это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы...»
«...Глубоко убежден, попытки проповедовать идеи построения русского «национального», моноэтнического государства противоречат всей нашей тысячелетней истории...»
«Все русские несколько оскорблены тем, что уже целых два века в России иностранным выходцам или окраинным чужеродцам давался перевес и предпочтения в службе...»
А.Розанов, 1883г
«Россия должна принадлежать русским, и всякий, кто живет на этой земле, обязан уважать и ценить этот народ....»
Александр III.
В современной России лозунг «Россия для русских» запретили.
В 2010 году Министерство юстиции России внесло данный лозунг в список экстремистских материалов.
если Россия не для русских, то для кого?
А гражданин Шеломов нам уже сказал, что не для нас.