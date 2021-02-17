«Люди требуют перемен»: что Путин обсудил с лидерами фракций Госдумы

19:05 17.02.2021

Владимир Путин призвал не допустить вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму. На встрече с лидерами парламентских фракций президент также оценил идею введения продовольственных сертификатов для малоимущих

Президент также высказался о попытках Запада заставить Россию «платить за Украину» и выступил против пещерного национализма

Угроза вмешательства



Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не допустит внешнего вмешательства в парламентские выборы осенью 2021 года и ударов по суверенитету государства. По его словам, нельзя, чтобы выбор народа оказался под угрозой, так как именно он обладает правом быть хозяином на своей земле.

Выступая на встрече с лидерами парламентских фракций — Сергеем Неверовым от «Единой России», Геннадием Зюгановым от КПРФ, Владимиром Жириновским (ЛДПР) и Сергеем Мироновым («Справедливая Россия») — глава государства отметил, что все партии в Госдуме демонстрируют общий подход к вопросу о защите суверенитета России.

«Такая патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе», — добавил Путин, призвав представителей парламентских фракций постоянно поддерживать этот авторитет.

«Люди ждут перемен»



При этом президент отдельно выделил, что предстоящие выборы в Госдуму должны пройти на конкурентной основе — открыто, честно и достойно.

По его мнению, люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен.

«Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях «большой четверки». Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны», — подчеркнул Путин.

Проект Запада



В ходе встречи президент также затронул ряд вопросов, касающихся международной повестки дня. Так, Путин констатировал, что нападки на газопровод «Северный поток — 2» объясняются попытками заставить Россию платить за геополитический проект Запада на Украине.

«Почему так все крутится вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине. На самом деле все достаточно примитивно. Мы это давно понимаем. Таков мир, в котором мы живем», — указал глава государства.

Двойные стандарты



Кроме того, Путин отметил, что в последнее время за рубежом можно наблюдать проявление «двойных стандартов» в вопросе свободы слова, примером тому являются санкции против трех каналов на Украине.

«На Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Как это можно комментировать? Никак! Кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей», — сказал Путин.

В качестве еще одного примера президент привел закрытие российских СМИ в Латвии, посетовав на отсутствие оценки ситуации со стороны «западных правдоискателей» и объяснение действий латвийских властей якобы борьбой с пропагандой.

«А то, что они делают, — это не пропаганда. А что это тогда? Это инструменты достижения их геополитических целей в данном случае в отношении нашей страны <…> последние события просто ярко подтверждают справедливость наших взглядов и справедливость наших оценок », — убежден российский лидер.

Цензура IT-компаний



Говоря о свободе слова, Путин отдельно высказался по ситуации вокруг блокировки пользователей на платформах различных крупных IT-компаний. По мнению главы государства, их действия являются серьезным вызовом, поскольку такой «идеологический водораздел» идет по всему миру, и это совершенно очевидно.

«Это серьезный вызов не только для нас, мы видим, что в Штатах было <…> Если уж они у себя в стране так ведут себя, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными? Это серьезный вопрос. И мы, конечно, должны об этом заранее подумать», — считает президент.

Сертификат на еду



При этом, обсуждая вопросы внутреннего характера, Путин согласился, что можно было бы обсудить введение в стране продовольственных сертификатов для малоимущих. Он также добавил, что этот вопрос уже поднимался ранее и правительству было поручено его проработать.

«Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо решить. Но точно совершенно подумать над этим можно. Правда, на мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии, но тем не менее поговорить можно», — подчеркнул глава государства.

Без приватизации 90-х



В то же время президент поговорил с лидерами парламентских фракций и о приватизации в России. С точки зрения Путина, для страны неприемлема приватизация ради приватизации, как это делалось в 1990-е годы.

«Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру. Любой шаг в этом направлении должен создавать — и не формально, а фактически, на практике — более эффективного собственника», — добавил президент, также отметив, что раздавать за копейки то, что стоит миллионы, нельзя.

«Пещерный национализм»



Затронул Путин и вопрос сохранения многонациональной страны, заявив, что представитель каждого этноса в России должен чувствовать поддержку. По словам президента, стране вредит пещерный национализм, лозунг которого «Россия для русских».

«Русский народ является государственно образующим. Это основа всей нашей многонациональной России. И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Но для того, чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. <…> Пещерный национализм, лозунг которого "Россия для русских", только вредит русским. Только вредит России. И способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны», — подчеркнул глава государства.

Черные страницы истории



В ходе встречи президент также отметил, что Россия готова объединить усилия со всеми народами Европы, но не станет забывать о черных страницах истории, в том числе геноциде против советского населения во время Великой Отечественной войны.

«Сейчас [мы] обращаем внимание на те преступления, которые были совершены против гражданского населения [в годы войны]. Это геноцид, это очевидная вещь совершенно, и я думаю, что мы правильно это делаем (ведем расследование данных фактов)», — пояснил Путин.

По его словам, такой подход позволяет с открытыми глазами взглянуть на сегодняшние события и строить политику России так, чтобы ничего подобного никогда не повторилось в будущем.

«Это не просто память, доставшаяся нам неизвестно откуда и неизвестно кем заработанная и достигнутая победа. Это наши отцы и деды ее заработали. Своей кровью обеспечили нам наше будущее», — подчеркнул российский лидер.

Безработица отступает



При этом говоря о текущей ситуации в стране, Путин указал на уровень безработицы, который вырос на фоне пандемии коронавируса. По его словам, ситуация постепенно исправляется, показатели оказываются даже лучше прогноза.

«Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть. Мы это видим, фиксируем, я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры, чтобы выйти на докризисный уровень», — подчеркнул глава государства, также признав, что над этим необходимо работать постоянно.

Автор: Алексей Поплавский