МИД предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19
Российский МИД разослал во все посольства, аккредитованные в России, приглашения принять участие в вакцинации от коронавируса, пишет РИА Новости.
В ведомстве выразили уверенность, что последовательная работа по продвижению вакцинации - общая задача мирового сообщества в условиях продолжающейся пандемии. Также там обратили внимание на то, что российская вакцина "Спутник V" на середину февраля разрешена к использованию более чем в 25 странах мира.
"Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах, и она вполне объяснима – успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей, находящихся в стране... МИД России не является исключением. Поскольку речь идет о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации", - сообщили в МИД.
Отмечается, что Россия, предоставляя возможность вакцинироваться, выполняет свои обязательства по международным договорам, в том числе соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения диппредставительствам необходимых условий для выполнения своих функций и их безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"МИД предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19". А русским вне России предложат привиться от COVID-19?
или не будут выпускать из дома
Как это, новость из ничего? А вот американские дипломаты из посольства США в Москве выразили желание привиться русской вакцинорй, ибо не верят в опасную американскую вакцину!
Новость из ничего.