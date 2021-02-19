МИД предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19

Российский МИД разослал во все посольства, аккредитованные в России, приглашения принять участие в вакцинации от коронавируса, пишет РИА Новости.

В ведомстве выразили уверенность, что последовательная работа по продвижению вакцинации - общая задача мирового сообщества в условиях продолжающейся пандемии. Также там обратили внимание на то, что российская вакцина "Спутник V" на середину февраля разрешена к использованию более чем в 25 странах мира.

"Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах, и она вполне объяснима – успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей, находящихся в стране... МИД России не является исключением. Поскольку речь идет о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации", - сообщили в МИД.

Отмечается, что Россия, предоставляя возможность вакцинироваться, выполняет свои обязательства по международным договорам, в том числе соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения диппредставительствам необходимых условий для выполнения своих функций и их безопасности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2021, 17:41
    Гость: В.В.

    "МИД предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19". А русским вне России предложат привиться от COVID-19?

  3. 19.02.2021, 15:08
    Гость: Виктор

    Как это, новость из ничего? А вот американские дипломаты из посольства США в Москве выразили желание привиться русской вакцинорй, ибо не верят в опасную американскую вакцину!

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