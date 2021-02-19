Больше половины россиян не заметили сдерживания цен на продукты питания
Лишь 13% россиян заметили сдерживание роста цен на основные продукты питания в январе-феврале 2021 года согласно указу президента Владимира Путина, пишет "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса Исследовательского центра SuperJob.
Более половины респондентов (69%) заявили, что принятые правительством меры не работают.
Примечательно, что среди женщин тех, кто заметил сдерживание цен, оказалось больше, чем мужчин.
В конце декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о регулировании цен на социально значимые товары, дав правительству такое право.
16 декабря крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, а также Минсельхоз и Минпромторг подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Закрепленные в соглашениях цены на сахар составляют 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Телевизионный вождь прокукарекал сдерживать цены на продукты - и все бизнесмены кинулись рьяно "исполнять": цены рванули вверх.
Если все продуктовые базы, рынки, супермаркеты в стране принадлежат армянам и азербайджанцам, а у них война за Карабах и им нужны деньги на танки и пушки, то что будет с ценами на продукты в России, упадут или вырастут?
Бот детектед!!!
Может еще вспомните по 99 коп. за кг?
В новостях сюжет был как жители Портленда в помойках роются.