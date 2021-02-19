Больше половины россиян не заметили сдерживания цен на продукты питания

Продукты питания

Лишь 13% россиян заметили сдерживание роста цен на основные продукты питания в январе-феврале 2021 года согласно указу президента Владимира Путина, пишет "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса Исследовательского центра SuperJob.

Более половины респондентов (69%) заявили, что принятые правительством меры не работают. 

Примечательно, что среди женщин тех, кто заметил сдерживание цен, оказалось больше, чем мужчин. 

В конце декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о регулировании цен на социально значимые товары, дав правительству такое право.

16 декабря крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, а также Минсельхоз и Минпромторг  подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Закрепленные в соглашениях цены на сахар составляют 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2021, 19:19
    Гость: Ник

    Телевизионный вождь прокукарекал сдерживать цены на продукты - и все бизнесмены кинулись рьяно "исполнять": цены рванули вверх.

  2. 19.02.2021, 18:44
    Гость: Стесняюсь спросить....

    Если все продуктовые базы, рынки, супермаркеты в стране принадлежат армянам и азербайджанцам, а у них война за Карабах и им нужны деньги на танки и пушки, то что будет с ценами на продукты в России, упадут или вырастут?

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