Власти решили создать базу секретной отчетности компаний

Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Минфин до октября 2021 года внесет законопроект о создании «закрытой» части в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности компаний. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности министерства. Эта часть предназначена для отчетностей, содержащих «чувствительную» информацию, говорится в плане.

Ресурс, размещающий бухгалтерскую отчетность компаний (ГИРБО), с 2020 года администрирует Федеральная налоговая служба. Прежде за него отвечал Росстат. В реестре содержится отчетность компаний и пояснения к ней, начиная с 2019 отчетного года. По закону о бухучете не сдают отчетность в ФНС и соответственно не размещают ее в реестре: бюджетные организации, ЦБ и финансовые организации, которые сдают отчетность регулятору, религиозные организации, компании, годовая отчетность которых содержит сведения, отнесенные к гостайне и юрлица, в отношении которых введены санкции и которые включены в специальный перечень ФНС.

Так, на основании зарубежных санкций от обязанности сдавать отчетность в ГИРБО сейчас освобождены 23 юрлица и одно физлицо — миллиардер Виктор Вексельберг. Для включения в этот перечень резиденты должны сами попросить об этом ФНС, которая примет решение по согласованию с Минфином и Центробанком. Финансовых отчетов этих компаний, равно как и отчетов ряда военно-промышленных непубличных АО, в реестре нет, пишет РБК.

Инициатива Минфина, первая версия которой была создана в сентябре 2020 года, предполагает, что юрлица, против которых действуют санкции, будут обязаны сдавать отчетность в ФНС, но кабмин будет «вправе определить случаи, в которых доступ к информации, содержащейся в госинформационном ресурсе, может быть ограничен, а также порядок ограничения и возобновления такого доступа». Ограниченные сведения из реестра могут быть предоставлены только по запросу органов власти, внебюджетных фондов и ЦБ, следует из законопроекта.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.02.2021, 13:28
    Гость: gvozd

    а какое дело Государству до Частных компаний?
    почему продолжается этот большевизм, даже после вроде падения химеры ссср?

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