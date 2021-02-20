На фабрике в Норильске произошло обрушение галереи цеха

07:32 20.02.2021

Один человек погиб и еще пятеро находятся в тяжелом состоянии после обрушения цеха в Норильской обогатительной фабрике, сообщате РИА Новости.

По данным МЧС РФ, ЧП произошло в дробильном цеху на площади около одной тысячи квадратных метров во время ремонтных работ по усилению конструкций.

Всего под завалами по предварительным данным было 8 человек. Самостоятельно из-под завалов сумели выбраться два человека, продолжаются поиски еще двоих.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь в полном объеме. В Норильской межрайонной больнице №1 развернуто 6 операционных, привлечено шесть бригад специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов.

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Глава региона взял ситуацию с обрушением под личный контроль.