На фабрике в Норильске произошло обрушение галереи цеха

Один человек погиб и еще пятеро находятся в тяжелом состоянии после обрушения цеха в Норильской обогатительной фабрике, сообщате РИА Новости.

По данным МЧС РФ, ЧП произошло в дробильном цеху на площади около одной тысячи квадратных метров во время ремонтных работ по усилению конструкций.

Всего под завалами по предварительным данным было 8 человек. Самостоятельно из-под завалов сумели выбраться два человека, продолжаются поиски еще двоих.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь в полном объеме. В Норильской межрайонной больнице №1 развернуто 6 операционных, привлечено шесть бригад специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов.

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Глава региона взял ситуацию с обрушением под личный контроль.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.02.2021, 11:49
    Гость: личный опыт

    Летом Потанин походу новую яхту смотрел, некогда было делами заниматься.

  2. 20.02.2021, 11:16
    Гость: личный опыт

    Короче, настолько все прогнило, что даже уже не ремонтнопригодно.
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    Как там чубайс говорил..."эффективные собственники.."
    Ну-ну...

  3. 20.02.2021, 11:07
    Гость: 303

    "во время ремонтных работ по усилению конструкций" - похоже крыша стала рушиться, поэтому срочно полезли ремонтировать зимой! А чего летом заранее не посмотрели и не отремонтировали?

  4. 20.02.2021, 10:32
    Гость: зато в Техасе апокалипсис

    Зато у фабрики троллей крыша ещё крепкая!
    Вон как троллили Соловьёв вместе с Кедми нацистов-фашистов,а сейчас разворот на 180 градусов и пофиг холокост ,где Гитлер для Соловьева стал «очень смелым человеком, который не косил от армии» и «воевал доблестно во время Первой мировой войны».
    А ещё он был отличным художником и любил Еву Браун!И с детьми любил фотографироваться, аналогично как Ленин ,Сталин,всё политбюро и Путин.

  5. 20.02.2021, 10:26
    Гость: *

    Во всем комуняки виноваты, 70лет строили так что на 30лет нехватает. Как впрочем и романовы 300лет правили Россией а на 70лет хлеба не за готовили.

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