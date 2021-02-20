На фабрике в Норильске произошло обрушение галереи цеха
Один человек погиб и еще пятеро находятся в тяжелом состоянии после обрушения цеха в Норильской обогатительной фабрике, сообщате РИА Новости.
По данным МЧС РФ, ЧП произошло в дробильном цеху на площади около одной тысячи квадратных метров во время ремонтных работ по усилению конструкций.
Всего под завалами по предварительным данным было 8 человек. Самостоятельно из-под завалов сумели выбраться два человека, продолжаются поиски еще двоих.
Пострадавшим оказывают необходимую помощь в полном объеме. В Норильской межрайонной больнице №1 развернуто 6 операционных, привлечено шесть бригад специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов.
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Глава региона взял ситуацию с обрушением под личный контроль.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Летом Потанин походу новую яхту смотрел, некогда было делами заниматься.
Короче, настолько все прогнило, что даже уже не ремонтнопригодно.
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Как там чубайс говорил..."эффективные собственники.."
Ну-ну...
"во время ремонтных работ по усилению конструкций" - похоже крыша стала рушиться, поэтому срочно полезли ремонтировать зимой! А чего летом заранее не посмотрели и не отремонтировали?
Зато у фабрики троллей крыша ещё крепкая!
Вон как троллили Соловьёв вместе с Кедми нацистов-фашистов,а сейчас разворот на 180 градусов и пофиг холокост ,где Гитлер для Соловьева стал «очень смелым человеком, который не косил от армии» и «воевал доблестно во время Первой мировой войны».
А ещё он был отличным художником и любил Еву Браун!И с детьми любил фотографироваться, аналогично как Ленин ,Сталин,всё политбюро и Путин.
Во всем комуняки виноваты, 70лет строили так что на 30лет нехватает. Как впрочем и романовы 300лет правили Россией а на 70лет хлеба не за готовили.