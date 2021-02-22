В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за оскорбление ветеранов

Не утешай себя!СССР рухнул с более мощным потенциалом умных людей.

30 лет тебя подкармливали за счет нефте-газовой пены.

А сегодня Не утешай себя!СССР рухнул с более мощным потенциалом умных людей.

30 лет тебя подкармливали за счет нефте-газовой пены.

А сегодня

1)Вывоз золота стал национальным проектом России

Валютной выручкой за золотой экспорт пытаются компенсировать провал нефтедолларовых поступлений

2)Кремль распродает будущее России заняв у китайцев $12,8 млрд под завтрашние поставки нефти

А теперь прикинь:

Инвестиций нет

Нефть и газ убыточны

Сирия,Крым,Донбасс...

На деревьях хлеб не растет

А 147млн человек кушать хочет каждый день! И если даже на каждого выделять по минимальных $5 в день,то за месяц эта цифра $22 млрд. За год -265млрд . А ещё учти аппетиты 12млн Москвы ,где 5 баксов это пыль! Кроме того кто тебе скажет без обмана про реальную сумму фондов!?

И придет к тебе счастье как немецкий оккупант .А ножки Буша остались в прошлом ,и Байден своими вас кормить явно не намерен.Вы все ещё позавидуете штату Техас ,который вы сегодня жалеете с оскалом.