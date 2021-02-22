В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за оскорбление ветеранов
Группа депутатов от фракции «Единая Россия» подготовила поправки об уголовной ответственности за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.
Авторами поправок являются Ирина Яровая, Владимир Шаманов, Александр Хинштейн и Сергей Боярский.
«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», - цитирует ТАСС слова Яровой.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да пусть ждёт, хоть до второго пришествия шумеров. Это чисто медицинская проблема.
Совсем ты плохой. Напомню как советская власть издавала Бунина, единомышленника и тёзку Ильина. Как издавала того же Куприна. Как вернула Шульгина. Белогвардеец в сто раз благороднее грязной большевицкой свиньи, перебившей кучу народу просто так, из комплекса ничтожества. Потому как белогвардеец не разрушал Россию, а защищал. А это большая разница, и защита труднее и благороднее разрушения.
И Сталина я уважаю за одно: он понял, что вся эта революция ведёт к гибели, и возродил Империю, перебив "большевиков - ленинцев", и троцкистов. Как мусор, не способный к созиданию.
Не утешай себя!СССР рухнул с более мощным потенциалом умных людей.
30 лет тебя подкармливали за счет нефте-газовой пены.
А сегодня Не утешай себя!СССР рухнул с более мощным потенциалом умных людей.
30 лет тебя подкармливали за счет нефте-газовой пены.
А сегодня
1)Вывоз золота стал национальным проектом России
Валютной выручкой за золотой экспорт пытаются компенсировать провал нефтедолларовых поступлений
2)Кремль распродает будущее России заняв у китайцев $12,8 млрд под завтрашние поставки нефти
А теперь прикинь:
Инвестиций нет
Нефть и газ убыточны
Сирия,Крым,Донбасс...
На деревьях хлеб не растет
А 147млн человек кушать хочет каждый день! И если даже на каждого выделять по минимальных $5 в день,то за месяц эта цифра $22 млрд. За год -265млрд . А ещё учти аппетиты 12млн Москвы ,где 5 баксов это пыль! Кроме того кто тебе скажет без обмана про реальную сумму фондов!?
И придет к тебе счастье как немецкий оккупант .А ножки Буша остались в прошлом ,и Байден своими вас кормить явно не намерен.Вы все ещё позавидуете штату Техас ,который вы сегодня жалеете с оскалом.
Что бы не сделал ветеран, ты не должен его обвинять. Ты его ногтя не стоишь, и выступаешь за права неополицаев. Потому что ты муха, которую надо мухобойкой смахнуть. Чтобы руки не марать.
Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.