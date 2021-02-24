В России может появиться новый праздник – «День добровольца»
12 апреля 1993 года в восточной Боснии случилось событие, достойное встать в один ряд с героической обороной Брестской крепости и подвигом 28 панфиловцев. Пятнадцать русских добровольцев в течение 6 часов вели неравный бой за высоту Заглавак против нескольких сотен исламистских боевиков, рвавшихся в сербский Вышеград, чтобы устроить там этническую резню. Трое из добровольцев погибли, ещё трое были тяжело ранены. Но враг не прошёл – на месте остались более 80 боевиков (по данным радиоперехвата – 96), включая командира бригады, ещё более сотни было ранено. Вышеград был спасён.
На минувшей неделе в Москве прошел вечер памяти русских добровольцев, оборонявших высоту Заглавак. Сегодня, спустя 27 лет, из 12 выживших тогда героев в живых осталось восемь.
Мероприятие было организовано Общероссийским общественным движением «Народный Собор» при поддержке Союза писателей России.
Об этой героической странице русского добровольчества, как и о многих других, до сих пор мало что известно в России. Ещё с «ельцинских» времён участие русских добровольцев в югославской войне 1992-1995 годов искусственно замалчивается. Как, впрочем, замалчивается подвиг таких же русских добровольцев, воевавших за Русский мир в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, в Донбассе и в других местах.
Но сербы наших добровольцев помнят и чтут их память. 12 апреля в Республике Сербской на государственном уровне традиционно отмечается День русских добровольцев. Праздник этот был учрежден в память о героической обороне горы Заглавак. В Сербии стоит шесть памятников русским добровольцам, в России – ни одного. Не говоря уже о том, что у нас в стране нет ни музея русских добровольцев, ни «Дня добровольца» как одного из государственных праздников.
По итогам мероприятия председатель Общероссийского общественного движения «Народный Собор» Олег Кассин выразил намерение «Народного Собора» выйти с общественной инициативой об увековечивании на государственном уровне памяти защитников Русского мира на Балканах и в других местах, а также об установлении в России празднования «Дня добровольца».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Позволяет ли российское законодательство гражданам России участие в вооруженных конфликтах за её пределами в составе иностранных армий или иных вооруженных формирований, и особенно - на стороне государственных образований, непризнанных РФ?
Если нет, то с праздником "День добровольца" возникает очевидная правовая коллизия, т.к. тогда все добровольцы оказываются нарушителями закона.
Если да, то всё не менее сложно. Если конкретно - российские добровольцы участвовали (и участвуют прямо сейчас!) в конфликте на Востоке Украины на обеих его сторонах. Напомню, что украинское законодательство с 15-го года позволяет службу в ВСУ иностранцам и лицам без гражданства. И в Сети легко найти примеры такого рода службы российских граждан.
Так, что для учреждения этого праздника потребуется соответствующее изменение российского законодательства.
Уж куда-куда, а идти добровольцем на службу к буржуазии в капитализме я точно не собираюсь.