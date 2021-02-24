Путин запретил высаживать детей-безбилетников из транспорта

13:28 24.02.2021

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям и кондукторам высаживать безбилетного ребенка из автобуса, троллейбуса или трамвая, сообщает "Интерфакс".

Согласно действующему законодательству, пассажир без билета, отказывающийся от оплаты проезда, должен сойти на ближайшей остановке. Новый документ оговаривает, что данное требование не распространяется на детей в возрасте до 16 лет, едущих без сопровождения взрослых.

Соответствующие изменения внесены в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

В последние годы в СМИ освещались несколько случаев, когда контролеры в мороз высаживали из транспорта детей, не имеющих денег на проезд.