Путин запретил высаживать детей-безбилетников из транспорта
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям и кондукторам высаживать безбилетного ребенка из автобуса, троллейбуса или трамвая, сообщает "Интерфакс".
Согласно действующему законодательству, пассажир без билета, отказывающийся от оплаты проезда, должен сойти на ближайшей остановке. Новый документ оговаривает, что данное требование не распространяется на детей в возрасте до 16 лет, едущих без сопровождения взрослых.
Соответствующие изменения внесены в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
В последние годы в СМИ освещались несколько случаев, когда контролеры в мороз высаживали из транспорта детей, не имеющих денег на проезд.
Комментарии читателей Оставить комментарий
уж. Это сколько нужно было времени топтаться чтобы до элементарной справедливости и человечности дойти? Лет тридцать?
В богатейшей стране мира, постоянно встающей с колен, все школьники должны ездить БЕСПЛАТНО.
Косить ему вздумалось под "гуманиста":
Крест ставит на взрослых одной он рукой,
"Печась" лицемерно о детях - другой...
писали продажные либералы.
Высаживать на мороз, желательно в лесу. Чтобы их волки сьели.