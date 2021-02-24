Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов получил 13 лет колонии

11:26 24.02.2021

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, экс-глава региона получил штраф в 235 миллионов рублей, пишут «Ведомости».

Судья неделю оглашал приговор, который занял в сумме более 400 страниц. Процесс стартовал еще в апреле 2019 года и длился почти два года. Слушания проходили в Нижнем Новгороде: по мнению прокуратуры, если бы заседания были по месту предполагаемых преступлений в Йошкар-Оле, то Маркелов мог бы повлиять на суд.

По версии следователей, Маркелов через посредника получил от владельца ООО «Птицефабрика Акашевская» Николая Криваша взятку в размере более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств государственной поддержки. Гособвинитель просил судью приговорить Маркелова к 17 годам колонии строгого режима.

Леонид Маркелов был отстранен от должности главы Марий Эл в апреле 2017 года указом президента РФ Владимира Путина. Позже чиновника задержали и этапировали в Москву. Маркелов находится в СИЗО уже три года.