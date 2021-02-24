Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов получил 13 лет колонии
Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, экс-глава региона получил штраф в 235 миллионов рублей, пишут «Ведомости».
Судья неделю оглашал приговор, который занял в сумме более 400 страниц. Процесс стартовал еще в апреле 2019 года и длился почти два года. Слушания проходили в Нижнем Новгороде: по мнению прокуратуры, если бы заседания были по месту предполагаемых преступлений в Йошкар-Оле, то Маркелов мог бы повлиять на суд.
По версии следователей, Маркелов через посредника получил от владельца ООО «Птицефабрика Акашевская» Николая Криваша взятку в размере более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств государственной поддержки. Гособвинитель просил судью приговорить Маркелова к 17 годам колонии строгого режима.
Леонид Маркелов был отстранен от должности главы Марий Эл в апреле 2017 года указом президента РФ Владимира Путина. Позже чиновника задержали и этапировали в Москву. Маркелов находится в СИЗО уже три года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Награда наша героя! Но, внутренний голос вам правильно подсказывает, скорее так оно и есть! Через 5 лет выдет по УДО. Что то подсказавает.
>взятку в размере более 235 миллионов рублей
Что-то мне подсказывает, что за такую масштабную взятку прибыль должна быть не менее миллиарда. Я дико извиняюсь, но ООО "Акашевская птицефабрика" имеет оборот 41 272 833 рубля по бухгалтерской отчетности.
1) Кривашу нужно было продать несколько таких предприятий, чтобы только дать взятку.
2) Чтобы отбить взятку должно быть в наличии несколько фантастических условий. Бюджет всей республики всего лишь 13 млрд. безвозмедных поступлений и хищение одного миллиарда в единственном направлении будет сиять как прожектор в ночи. Федеральные поступление 20 млрд. и среди них тоже будут хорошо заметны потери столь большого количества денег.
Вообщем, выглядит все весьма сомнительно. Федеральный министр сыпется на смешной сумме в 2 млн., а Маркелову приписывают суммы сравнимые с бюджетом города.
В России сажают, сажают, никак не пересажают всех высокопоставленных чиновников - коррупционеров, среди которых губернаторым министры, многозвёздные генералы, олигархи, коррупция процветает.
А раз на Украине НИКОГО не сажают за коррупцию, значит там коррупции нет, как-то так пологике.
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Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей, хейтеров и их подхрюкивателей
взяточника!