ЦИК проведет тренировку онлайн-голосования с 17 марта по 21 мая

Элла Памфилова

С 17 марта по 21 мая 2021 года ЦИК РФ намерен провести общероссийскую тренировку дистанционного электронного голосования.

Онлайн-голосование будет проводиться в течение трех дней - с 12 по 14 мая, цитирует «Интерфакс» слова члена Центризбиркома Антона Лопатина.

Подготовительный этап общероссийской тренировки пройдет с 17 марта по 2 апреля 2021 года; а основной этап назначен на период с 6 апреля по 18 мая.

Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании будут приниматься с 21 апреля по 7 мая, а само голосование пройдет - с 8:00 12 мая по 20:00 14 мая 2021 года. Заключительный этап тренировки намечен на 19 - 21 мая.

Напомним, глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявляла, что дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму планируется провести в шести регионах, в том числе в Москве. В столице голосование пройдет на разработанной мэрией платформе, в остальных - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.02.2021, 21:12
    Гость: Да!

    Тёте-косице уже пора начинать тренироваться в очередной раз облапошивать население огромной страны.
    "Не извольте сумлеваться, чай, оно не в первый раз!" (c)

  4. 24.02.2021, 19:48
    Гость: ABCD

    Фишка в том, что уже не важно кто и как голосует. Не важно даже придёт кто-то или нет. Что такое "онлан" голосование? Нет наблюдателей, нет бумажных бюллетеней.
    Тот кто сталкивался с напёрсточниками поймёт.
    Сейчас по сути власть стала обычным каталой, а народ для них фраера.
    Выборов нет, они юридически ничтожны.

  5. 24.02.2021, 19:39
    Гость: Анекдот

    Возвращается Чапаев из командировки в Англию. Одет с иголочки, в лимузине, на руках перстни с бриллиантами и полный багажник денег. Петька его удивлённо спрашивает:
    — Василий Иванович, откуда у тебя это всё?
    — Да так, Петька… В карты выиграл.
    — Как это?!
    — Захожу я в клуб. Смотрю — в очко режутся. Сел я за стол, взял карты. Стали играть. Один англичанин и говорит: "Очко!" Я ему: "Покажи!" А он: "Мы, джентльмены, верим друг другу на слово".
    Вот тут-то мне карта и попёрла!

Все комментарии (12)
Выбор читателей
«Слова цифрового и фармацевтического "мецената" и "филантропа" Гейтса являются очередным косвенным доказательством, что с населением всего мира "мировое правительство" затеяло серьезную глобальную игру»
Борьба за памятник на Лубянке: исторический смысл vs бессмыслица
Путин пошел по пути Брежнева — всё глубже погружаемся в застой
Александр Проханов. Коды Русской Победы: Россия с трудом вырывается из европейских зубов
Избранное
«Изучение истории СССР позволяет утверждать, что Советский Союз в 1971 году превосходил РФ образца 2021 года по многим показателям»
Война в Карабахе: новые вызовы, новая реальность. Часть 1
Сирия и Израиль, противостояние продолжается
Бандеровцы из Тарусы
«Это в старых, настоящих революциях на власть претендовала контрэлита, сама создающая свою силу во внеэлитном пространстве. В сегодняшних имитациях все массовки на улицах организуются во властных кабинетах»
Белорус не играет в хоккей: должна ли Россия вмешаться в скандал с переносом ЧМ-2021
Группа «КняZz» поделилась успокоительной таблеткой «Короля и Шута» на «Собрании»
Инвестиции. Так ли страшен чёрт, как его малюют?
Новорождённый: 19 советов для начинающих матерей
Самые первые месяцы в жизни ребенка
Подробно о язве двенадцатиперстной кишки