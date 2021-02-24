ЦИК проведет тренировку онлайн-голосования с 17 марта по 21 мая
С 17 марта по 21 мая 2021 года ЦИК РФ намерен провести общероссийскую тренировку дистанционного электронного голосования.
Онлайн-голосование будет проводиться в течение трех дней - с 12 по 14 мая, цитирует «Интерфакс» слова члена Центризбиркома Антона Лопатина.
Подготовительный этап общероссийской тренировки пройдет с 17 марта по 2 апреля 2021 года; а основной этап назначен на период с 6 апреля по 18 мая.
Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании будут приниматься с 21 апреля по 7 мая, а само голосование пройдет - с 8:00 12 мая по 20:00 14 мая 2021 года. Заключительный этап тренировки намечен на 19 - 21 мая.
Напомним, глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявляла, что дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму планируется провести в шести регионах, в том числе в Москве. В столице голосование пройдет на разработанной мэрией платформе, в остальных - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
из чего выбирать? 4 партии жуликов и воров.
Господа! Тельцовский шуллер!
Тёте-косице уже пора начинать тренироваться в очередной раз облапошивать население огромной страны.
"Не извольте сумлеваться, чай, оно не в первый раз!" (c)
Фишка в том, что уже не важно кто и как голосует. Не важно даже придёт кто-то или нет. Что такое "онлан" голосование? Нет наблюдателей, нет бумажных бюллетеней.
Тот кто сталкивался с напёрсточниками поймёт.
Сейчас по сути власть стала обычным каталой, а народ для них фраера.
Выборов нет, они юридически ничтожны.
Возвращается Чапаев из командировки в Англию. Одет с иголочки, в лимузине, на руках перстни с бриллиантами и полный багажник денег. Петька его удивлённо спрашивает:
— Василий Иванович, откуда у тебя это всё?
— Да так, Петька… В карты выиграл.
— Как это?!
— Захожу я в клуб. Смотрю — в очко режутся. Сел я за стол, взял карты. Стали играть. Один англичанин и говорит: "Очко!" Я ему: "Покажи!" А он: "Мы, джентльмены, верим друг другу на слово".
Вот тут-то мне карта и попёрла!