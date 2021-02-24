ЦИК проведет тренировку онлайн-голосования с 17 марта по 21 мая

17:07 24.02.2021

С 17 марта по 21 мая 2021 года ЦИК РФ намерен провести общероссийскую тренировку дистанционного электронного голосования.

Онлайн-голосование будет проводиться в течение трех дней - с 12 по 14 мая, цитирует «Интерфакс» слова члена Центризбиркома Антона Лопатина.

Подготовительный этап общероссийской тренировки пройдет с 17 марта по 2 апреля 2021 года; а основной этап назначен на период с 6 апреля по 18 мая.

Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании будут приниматься с 21 апреля по 7 мая, а само голосование пройдет - с 8:00 12 мая по 20:00 14 мая 2021 года. Заключительный этап тренировки намечен на 19 - 21 мая.

Напомним, глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявляла, что дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму планируется провести в шести регионах, в том числе в Москве. В столице голосование пройдет на разработанной мэрией платформе, в остальных - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом.