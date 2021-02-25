В Забайкалье гражданин РФ осужден на восемь лет колонии за госизмену
Забайкальский краевой суд признал виновным в государственной измене и приговорил к 8 годам лишения свободы гражданина РФ Владимира Васильева, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Гражданин России Владимир Васильев осужден Забайкальским краевым судом по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации — за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении.
Отбывать наказание Васильев будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, после отбытия основного срока наказания, суд граничил свободу Васильева еще на год.
Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приговор вступил в законную силу.
Васильев был арестован в августе 2019 года в Забайкальском крае, а позже этапирован в Москву. Как пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, мужчина передавал составляющие государственную тайну сведения китайским спецслужбам, что было установлено следствием и судом. Он признал себя виновным.
Комментарии читателей Оставить комментарий
(С душком "Его Царское" даже "Величество"!):
Уж круче куда из них каждый вредит!..
Однако же кто за измену сидит?
Сотни тысчя секретных документов России с 90 годов, были позорно переданы ПРЕДАТЕЛЯМИ в Китай,при наказании РАССТРЕЛ,возможно маштаб был бы по меньше!
в Москве, в Кремле.
Видимо,докладывал китайцам инфу,где ещё остался лес?