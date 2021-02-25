В Забайкалье гражданин РФ осужден на восемь лет колонии за госизмену

07:50 25.02.2021

Забайкальский краевой суд признал виновным в государственной измене и приговорил к 8 годам лишения свободы гражданина РФ Владимира Васильева, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Гражданин России Владимир Васильев осужден Забайкальским краевым судом по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации — за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении.

Отбывать наказание Васильев будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, после отбытия основного срока наказания, суд граничил свободу Васильева еще на год.

Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приговор вступил в законную силу.

Васильев был арестован в августе 2019 года в Забайкальском крае, а позже этапирован в Москву. Как пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, мужчина передавал составляющие государственную тайну сведения китайским спецслужбам, что было установлено следствием и судом. Он признал себя виновным.