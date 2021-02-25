В Забайкалье гражданин РФ осужден на восемь лет колонии за госизмену

Забайкальский краевой суд признал виновным в государственной измене и приговорил к 8 годам лишения свободы гражданина РФ Владимира Васильева, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Гражданин России Владимир Васильев осужден Забайкальским краевым судом по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации — за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении. 

Отбывать наказание Васильев будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, после отбытия основного срока наказания, суд граничил свободу Васильева еще на год. 

Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приговор вступил в законную силу.

Васильев был арестован в августе 2019 года в Забайкальском крае, а позже этапирован в Москву. Как пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, мужчина передавал составляющие государственную тайну сведения китайским спецслужбам, что было установлено следствием и судом. Он признал себя виновным.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.02.2021, 12:58
    Гость: Во власти иуд выше крыши количество

    (С душком "Его Царское" даже "Величество"!):
    Уж круче куда из них каждый вредит!..
    Однако же кто за измену сидит?

  2. 25.02.2021, 11:02
    Гость: грек

    Сотни тысчя секретных документов России с 90 годов, были позорно переданы ПРЕДАТЕЛЯМИ в Китай,при наказании РАССТРЕЛ,возможно маштаб был бы по меньше!

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© KM.RU, Александра Воздвиженская
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