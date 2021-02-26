«Аэрофлот» предложил менять условия перевозки без согласия пассажира

09:30 26.02.2021

Компания "Аэрофлот" предложила ввести новый тариф, согласно правилам которого авиаперевозчик сможет самостоятельно менять дату, рейс, маршрут перелета без учета мнения пассажира, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо авиакомпании, направленное президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

Предлагаемый "Аэрофлотом" тариф описывается как "негарантированный". Кроме даты и рейса, по таким билетам авиаперевозчик сможет поменять, например, прямой маршрут на стыковочный рейс, изменить класс обслуживания.

Тариф предполагает компенсацию пассажирам за неудобства, но не всегда. Так, выплат не будет, если авиакомпания не менее чем за 2 недели предупредит пассажира об изменениях условий поездки. Максимальный размер компенсации предлагается установить в 30 тыс. рублей.

Руководство "Аэрофлота" считает, что введение таких тарифов позволит на 2% снизить среднюю стоимость билетов.

В свою очередь эксперты считают данную инициативу попыткой легализовать овербукинг, то есть продавать билетов больше, чем вмещает самолет. В Минтрансе отметили, что предложение ввести «негарантированные» билеты в любом случае не будет рассматриваться до полноценного восстановления авиасообщения.

Отмечается, что представитель "Аэрофлота" Михаил Демин заявил изданию, что данное предложение разрабатывалось в период пандемии и компания от него уже отказалась.

В январе «Аэрофлот» предложил на 20% уменьшить габариты провозимого багажа — с 203 до 158 см по сумме трех сторон. Такая норма используется многими иностранными авиакомпаниями, «Аэрофлот» также ориентировался на нее до сентября 2020 года. Тогда в Минтрансе сообщили, что инициатива требует дополнительной проработки, и сейчас по ней нет окончательного решения. В росавиации отметили, что подобное изменение вызовет «социально негативные риски».