Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
Довольно необычным способом вернулись в Россию сотрудники посольства РФ в Пхеньяне.
Как сообщается на странице представительства МИД РФ во Владивостоке, из-за закрытых в условиях пандемии границ, выезд оказался возможным только железнодородным путем "с использованием несамоходной дрезины". Сами границы в связи с пондемией закрыты уже более года.
Отмечается, что на самодельной дрезине выезжали не только дипломаты, но и члены их семей.
"В начале 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь", - говорится в сообщении.
Сотрудники посольства РФ "толкали всю эту конструкцию" по железной дороге больше километра.
В ведомстве добавили, что единственным мужчиной данной группы был третий секретарь Посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей - его трехлетняя дочь Варя.
Дипломатов встретили на российской погранстанции Хасан, после чего они пересели на автобус, который доставил россиян во Владивостокский аэропорт. Оттуда они уже вылетели в Москву.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Полностью согласен. Это не Горацио, а типичный Онан из Пятикнижия. Главное высказаться. А о чем и про что, не имеет значение.
Это послы ядерной державы? Не смешите мои искандеры хвасонги.
Ну, не так чтобы уж совсем блины с лопаты, но что-то очень к тому близкое.
Я ранее полагала, что Великая Держава не должна допускать такого отношения к своим дипломатическим прелдставителям.
Абсурд! Дипломаты? Один - дипломат, остальные - члены семей, и они дипломаты? Самодельная дрезина... "...надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь". В Посольстве РФ тележку изготавливали? Покрасили зелёной краской... На поезде и на автобусе довезли тележку до границы, поставили на рельсы... Границу сняли на видео... Те, кто написал эту новость, знают сколько весит железнодорожная дрезина? Да на кого рассчитан этот бред?
Не хватает слёзной сцены в конце моста - сначала объятия с Сергеем Лавровым и, затем, кадры с Марии Захаровой, вручающей хлеб-соль в земном поклоне... а в финальных кадрах - на той стороне, далёкая фигурка Ким Чен Ына, машушая на прощание рукой и долетающие по ветру слова - "Дрезиинуу верниитее!!!"
Вспомнился давний фильм - Путёвка в жизнь. Первый советский звуковой. "Мустафа дорогу строил, Мустафа по ней ходил...". Там тоже была дрезина, правда, не самоходная. Этим с дрезиной просто повезло!
Придёт время и распишемся пинками по одному месту.