Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву

11:05 26.02.2021

Довольно необычным способом вернулись в Россию сотрудники посольства РФ в Пхеньяне.

Как сообщается на странице представительства МИД РФ во Владивостоке, из-за закрытых в условиях пандемии границ, выезд оказался возможным только железнодородным путем "с использованием несамоходной дрезины". Сами границы в связи с пондемией закрыты уже более года.

Отмечается, что на самодельной дрезине выезжали не только дипломаты, но и члены их семей.

"В начале 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь", - говорится в сообщении.

Сотрудники посольства РФ "толкали всю эту конструкцию" по железной дороге больше километра.

В ведомстве добавили, что единственным мужчиной данной группы был третий секретарь Посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей - его трехлетняя дочь Варя.

Дипломатов встретили на российской погранстанции Хасан, после чего они пересели на автобус, который доставил россиян во Владивостокский аэропорт. Оттуда они уже вылетели в Москву.