Горбачев призвал Путина и Байдена «не бычиться» и обсудить ядерную войну

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден должны провести встречу, в рамках которой им следует обсудить проблемы разоружения и международной безопасности.

«Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное — «не бычиться друг на друга». Все же ясно: главное — избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться», — сказал он.

Как отметил Горбачев, его опыт общения с 40-м президентом США Рональдом Рейганом показывает, что тот до переговоров был «самым отпетым консерватором», однако после того, как американский коллега понял проблему, стал весьма активным участником переговорного процесса.

По словам Горбачева, у Москвы и Вашингтона есть большой опыт для ответа на вопрос, «куда и как надо идти». Он добавил, что «безнадежных политиков нет». «Конечно, есть и те, которые лелеют разбойничьи планы, с ними, конечно, ничего не сделаешь, но их не большинство. Поэтому, чтобы достичь прогресса, надо открыто идти навстречу друг другу», — цитирует экс-президента РБК.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 27.02.2021, 21:24
    Гость: Юрий СПб

    Что взять с этой горбатой меченой продажной .....? У меня большие претензии к СМИ, которые позволяют себе, под эгидой "свободы слова", публиковать высказывания этого иуды.

  5. 27.02.2021, 21:22
    Гость: грек

    Интересно, кто подскажет, просил ли миша гарантию неприкосновенности президента и у каго,когда уходя в отставку,заранье спасибо!

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