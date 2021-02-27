Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году

В 2021 году выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощённым правилам. Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции, говорится на сайте правительства РФ. 

В частности, в этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

Выпускники, которые собираются учиться в вузах, должны будут сдать ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов единого государственного экзамена по русскому языку. 

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