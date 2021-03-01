Кремль не согласился с включением России в список «горячих точек» по ценам

Продукты питания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с оценками компаний, включившими Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты.

В частности, агентство Bloomberg опубликовало список государств, которые, по оценкам издания, стали «горячими точками» по росту стоимости. В данный список вошла и Россия.

«Что касается этой публикации, мы с ней не согласны», - заявил Песков. «У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными», - цитирует ТАСС слова пресс-секретаря.

Ранее сообщалось, что доля граждан России, которым приходится экономить и следить за своими расходами в связи с последствиями пандемии, составляет почти 70 процентов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.03.2021, 19:49
    Гость: Россиянин

    Я Пескова понимаю. Он со своим боссом уже давно живет в другом мире, где цена на продукты вообще не имеет значения.

  5. 01.03.2021, 18:17
    Гость: майк

    Цена 300 на свинину не точно, разные части по-разному, весной была 160, сейчас 230 окорок, курица была 75, стала 135, гречка была 30, стала 70.
    Картошка выше 15 не поднималась.

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