Кремль не согласился с включением России в список «горячих точек» по ценам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с оценками компаний, включившими Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты.
В частности, агентство Bloomberg опубликовало список государств, которые, по оценкам издания, стали «горячими точками» по росту стоимости. В данный список вошла и Россия.
«Что касается этой публикации, мы с ней не согласны», - заявил Песков. «У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными», - цитирует ТАСС слова пресс-секретаря.
Ранее сообщалось, что доля граждан России, которым приходится экономить и следить за своими расходами в связи с последствиями пандемии, составляет почти 70 процентов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я Пескова понимаю. Он со своим боссом уже давно живет в другом мире, где цена на продукты вообще не имеет значения.
Конечно Россия не горячая , а очень горячая точка.
Это ты о приоожинских лавках? Я в принципе согласен.
Ботекс в цене, шопотом
Цена 300 на свинину не точно, разные части по-разному, весной была 160, сейчас 230 окорок, курица была 75, стала 135, гречка была 30, стала 70.
Картошка выше 15 не поднималась.