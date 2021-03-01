Кремль не согласился с включением России в список «горячих точек» по ценам

13:15 1.03.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с оценками компаний, включившими Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты.

В частности, агентство Bloomberg опубликовало список государств, которые, по оценкам издания, стали «горячими точками» по росту стоимости. В данный список вошла и Россия.

«Что касается этой публикации, мы с ней не согласны», - заявил Песков. «У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными», - цитирует ТАСС слова пресс-секретаря.

Ранее сообщалось, что доля граждан России, которым приходится экономить и следить за своими расходами в связи с последствиями пандемии, составляет почти 70 процентов.