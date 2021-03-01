«Уже не пьют на работе»: 10 лет реформе российской милиции

13:44 1.03.2021

1 марта исполняется ровно 10 лет с момента переименования российской милиции в полицию. Улучшила ли реформа отношение граждан к сотрудникам правоохранительных органов?

За 10 лет существования российской полиции россияне так и не привыкли к новому названию, однако доверие к сотрудникам бывшей милиции возросло. Об этом говорится в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В исследовании участвовали 1600 респондентов по всей России. Результаты показали: большинство граждан считают, что органы охраны правопорядка должны именоваться милицией, а не полицией.

Так, 46% проголосовали за милицию, а 27% — за полицию. Старое наименование «милиция» дороже всего россиянам старше 45 лет — 53%.

Исследование показало, что 32% респондентов испытывает к полицейским недоверие, а 24% — напротив, уважение. Однозначно доверяют полицейским 12%, скорее доверяют 38% — из них 59% женщин и 43% мужчин. Благодарность и уважение к сотрудникам охраны правопорядка женщины испытывают чаще.

В 2010 году, в преддверии реформы, сервис SuperJob выяснил, что название «милиция» россиянам нравится больше — тогда за него проголосовали 57% респондентов.

Глава московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин пояснил «Газете.Ru», что изначально, когда Дмитрий Медведев стал президентом, он намеревался провести реформу в судебной системе. Однако тогда этого так и не произошло.

«В принципе это абсолютно правильно, потому что все зависит от судов. Но по каким-то причинам это не получилось. Пришло решение реформировать милицию. Ни к чему хорошему это не привело. Начальники избавились от неугодных сотрудников — от тех, которые имели свой голос или мнение, не соглашались с руководством. Оставшиеся стали близки к рабам», — считает экс-правоохранитель.

По его мнению, полиция стала более независимой от граждан. «Она работает сама на себя и на тех, кто ей дает указания. Очень плохо стало, милиция — это «милые лица», а полиция... Народ еще помнит полицаев, которые раньше были — очень нехорошее название получилось», — считает он.

Ухудшилось, по мнению капитана в отставке, и положение самих сотрудников органов охраны правопорядка. Он напомнил, что раньше милиционеры могли ездить бесплатно за границу раз в два года — это оплачивалось государством. Также могли без оплаты пользоваться общественным транспортом. Помимо этого более 10 тыс. сотрудников свыше пяти лет стоят в очереди на получение единой социальной выплаты, добавляет Пашкин.

«Но если объективно подойти, то после реформы среди сотрудников улучшилась дисциплина. Сейчас уже не пьют на работе, не отмечают дни рождения в отделе. Усилилась ответственность руководителей за подчиненных», — подчеркивает глава профсоюза полиции.

Того же мнения придерживаются и в СПЧ. Милиция в свое время ориентировалась на настроение и позиции общества, а после переименования стала элементом власти, рассуждает член организации и председатель правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин. Среди положительных изменений он отметил улучшение условий содержания задержанных.

«Мы видим, что целый ряд проблем, которые были при милиции, были решены. Ну, например, адаптированные спецприемники: тогда в камерах была плесень, штукатурка отваливалась, в окнах ничего не возможно увидеть, сломанная сантехника и так далее. Такого сегодня уже не увидишь», — уточняет собеседник «Газеты.Ru».

В техническом плане, по мнению Бабушкина, в российской полиции сделано приближение к Европе. Тем временем, его коллега по СПЧ, глава правозащитной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин заявил, что после реформы в структуре ничего не изменилось.

Первые обсуждения реформы российской милиции начались в декабре 2009 года, после того, как череда громких преступлений, совершенных правоохранителями, произвела широкий общественный резонанс. На этот момент, по данным ВЦИОМ, доверие к силовикам среди граждан составляло всего 33%.

В частности, возмущение вызвало преступление майора Дениса Евсюкова — в ночь на 27 апреля 2009 года бывший начальник московского ОВД Царицыно Евсюков после празднования своего дня рождения расстрелял сперва водителя, который согласился его подвезти, а затем начал беспорядочную стрельбу по прохожим, тяжело ранив двух человек. Зайдя в супермаркет «Остров», Евсюков продолжил стрелять: огнестрельные ранения получили еще семь посетителей магазина. Смертельное ранение получила кассир супермаркета. Майор милиции отстреливался и от прибывшего наряда милиции, но был задержан.

Сообщения о применении насилия по отношению к гражданам со стороны милиционеров появлялись регулярно. В сентябре 2010 года двое сотрудников Борисовского ОВД Белгорода получили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы за избиение двух молодых людей в лесном массиве заповедника «Белогорье», а марте того же года Козловский суд Чувашии приговорил двоих оперативников к 5,5 годам колонии за избиение 51-летнего мужчины, задержанного в нетрезвом состоянии, в ноябре 2009-го в подмосковном Ступино шесть лет лишения свободы получил майор милиции, избивший бейсбольной битой и металлическим прутом мужчину, у которого не оказалось местной регистрации.

В августе 2010 года президент России Дмитрий Медведев заявил, что «пришла пора вернуть милиции ее прежнее наименование и именовать в дальнейшем наши органы правопорядка полицией».

Законопроект о переименовании был представлен на обсуждение общественности. Однако согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 63% россиян на тот момент были уверены, что смена названия ничего не изменит. Кроме того, документ активно критиковали представители оппозиции.

Тем не менее, в январе 2011 года закон о полиции был принят Госдумой, а 7 февраля 2011 года глава государства подписал его. В итоге, уже с 1 марта милиция была официально упразднена, а с января 2012 года вся ее символика стала недействительной.

Законом была установлена предельная численность личного состава органов внутренних дел к 2012 г. - 1 млн 106 тыс. 472 человека (сокращение на 22% по сравнению с численностью сотрудников дореформенного МВД - 1,28 млн человек). После аттестации из органов внутренних дел были уволены более 180 тыс. сотрудников, а общая их численность сократилась почти на 20%, однако выросли зарплаты. Кроме того, после реформы органы внутренних дел перестали подчиняться региональным властям.

Закон, подписанный Медведевым, определяет статус, права и обязанности сотрудника полиции; освобождает полицию от дублирующих и несвойственных функций, закрепляет партнерскую модель отношений между полицией и обществом.

Осенью 2012 года глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что проведенная реформа не оправдала ожиданий граждан, и множество проблем в органах внутренних дел все еще не решены. «Принятые на первом этапе реформы меры были необходимы. Однако для получения результата они оказались недостаточны, не оправдали в полной мере ожидания граждан», — сказал тогда Колокольцев на заседании расширенной рабочей группы по реформированию органов полиции.

Тогда министру внутренних дел среди нерешенных проблем назвал систему учета и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, оценку эффективности деятельности полиции, дисциплину и законопослушность сотрудников полиции, сообщала «Российская газета». Критики реформы — в частности, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Александр Хинштейн, заявляли об уменьшении числа учебных заведений для сотрудников МВД — изменения привели к ликвидации 6 из 23 вузов ведомства.

Спустя год Владимир Колокольцев вновь рассказал о ходе реформы. 30 октября 2013 г. в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации он признал, что «результаты, которых ожидало общество, не достигнуты», но добавил, что МВД «старается исправить недостатки».

Глава МВД пожаловался на нехватку участковых и постовых, но сообщил, что в 2013 г. впервые за последние годы количество принятых на работу сотрудников превысило число уволенных.

Первые полицейские, точнее, полицмейстеры, появились в Российской Империи при Петре I — Главная полиция была учреждена в 1715 году в Санкт-Петербурге. В российских городах полиция появилась в 1733 году при Анне Иоанновне. После Февральской революции 1917 года в России царская полиция была ликвидирована, после чего была провозглашена замена полиции «народной милицией».

Автор: Яна Штурма