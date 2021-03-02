Крымчане просят Путина спасти Форосский парк от вырубки и застройки

12:30 2.03.2021

Жители поселка Форос обратились к президенту России Владимиру Путину от имени всего Крыма.

В видеобращении, которое опубликовано на YouTube, люди просят главу государства спасти Форосский парк, который "могут сравнять с землей". Там началась крупномасштабная застройка, "которая навсегда изменит его облик". Отмечается, что застройка предполагает вырубку как минимум сотен зеленых насаждений возрастом более 100 лет. В настоящее время самосвалы вывозят с территории парка распиленные ливанские кедры, магнолии, можжевельники.

Крымчане попросили Путина остановить застройку, а также поручить провести проверку министерства экологии и природных ресурсов Крыма, "в результате действий которого интересы особо охраняемых природных территорий были значительно ущемлены в пользу застройщиков".

Как отмечается, в парке уже нет футбольного поля, "где играл сам Юрий Гагарин, - там уже стоит огромный бетонный дом". Также сравняли с землей старую конюшню.

Парк с экзотическими деревьями и кустарниками расположен рядом с поселком Форос. Он был заложен в 1834 году, а в 1960-м получил статус особо охраняемой природной территории, пишет Накануне.RU. Осенью 2020 года там начался снос аварийных корпусов санатория, принадлежащих ООО "Парк Форос". Параллельно на этой территории ведется строительство детского оздоровительного комплекса "Ак-Барс". Но жители считают, что застройка идет не в границах реконструируемых зданий, а охватывает существенно большую территорию.