Крымчане просят Путина спасти Форосский парк от вырубки и застройки
Жители поселка Форос обратились к президенту России Владимиру Путину от имени всего Крыма.
В видеобращении, которое опубликовано на YouTube, люди просят главу государства спасти Форосский парк, который "могут сравнять с землей". Там началась крупномасштабная застройка, "которая навсегда изменит его облик". Отмечается, что застройка предполагает вырубку как минимум сотен зеленых насаждений возрастом более 100 лет. В настоящее время самосвалы вывозят с территории парка распиленные ливанские кедры, магнолии, можжевельники.
Крымчане попросили Путина остановить застройку, а также поручить провести проверку министерства экологии и природных ресурсов Крыма, "в результате действий которого интересы особо охраняемых природных территорий были значительно ущемлены в пользу застройщиков".
Как отмечается, в парке уже нет футбольного поля, "где играл сам Юрий Гагарин, - там уже стоит огромный бетонный дом". Также сравняли с землей старую конюшню.
Парк с экзотическими деревьями и кустарниками расположен рядом с поселком Форос. Он был заложен в 1834 году, а в 1960-м получил статус особо охраняемой природной территории, пишет Накануне.RU. Осенью 2020 года там начался снос аварийных корпусов санатория, принадлежащих ООО "Парк Форос". Параллельно на этой территории ведется строительство детского оздоровительного комплекса "Ак-Барс". Но жители считают, что застройка идет не в границах реконструируемых зданий, а охватывает существенно большую территорию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Крымчане же этого не оценили:
Дав дёру, российский бедлам предпочли...
Ну как: по нутру ли теперь москали?
евреи всегда любили Крым и в свое время просили у Сталина отдать им Крым и сделать его еврейским автономным округом. Может именно сейчас через тайную клеспирологию на наших глазах рождается новая реальность. Не спроста Роттенберги и Абрамовичи развернули здесь бурную деятельность.
Все что ассоциируется с Украиной, в Крыму, будет вырубленно на корню, и парки, и скверы, и народные рынки, и бесплатный вход на пляж .
Все это анахронизм, с которым надо бороться, засучив рукава!
В Мисхоре. С вертолетной площадкой и строящимся крытым катком.
Вокруг охрана ФСБ и охранная зона в 1 км.
Рядом "дачка" МедведЯ.
Крым должен быть всероссийской здравницей и прежде чем там что-то менять надо разработать и принять генплан развития полуострова. Кстати такой план был разработан еще с советское время и его надо взять за основу для планирования любого строительства или хоз. деятельности.