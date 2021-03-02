Минпросвещения в два раза сократит количество специальностей в колледжах

Министерство просвещения РФ планирует вдвое сократить перечень профессий и специальностей среднего профобразования, пишет "Российская газета" со ссылкой на первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. 

По его словам, на сегодняшний день их около 500. После обновления останется в два раза меньше, при этом многие программы обучения будут объединены или трансформированы. Другие будут переведены на уровень профобучения. 

Однако, он подчеркнул, что "ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна.

"Но главное, за счет чего произойдет это укрупнение, - совершенно новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС). Мы предложили сделать ФГОС более рамочным и "широким" - оставим один документ для целой группы профессий", - рассказал Глушко.

Так, такие профессии, как "Мастер общестроительных работ", "Арматурщик" и "Слесарь по строительно-монтажным работам" станут одной профессией с широким набором квалификаций. Профессия Мастер по пошиву швейных изделий" будет включать ранее отдельные профессии закройщик, портной, модистка, швея.

В ведомстве считают, что подобные изменения позволят "быстро реагировать на требования экономики и оперативнее корректировать образовательные программы".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2021, 11:48
    Гость: stalker

    Может и так. Другое дело как это отразится на учебной программе. Не приведет ли это к упразднению каких-то дисциплин, знания по которым могут понадобиться в будущем на практике ?

  2. 02.03.2021, 11:43
    Гость: Макар

    Ну, да. Это типа, как высшее образование. Но погубят все на корню. Извратят и растопчут.

  5. 02.03.2021, 10:33
    Гость: такс

    Да закрыть эти колледжи и дело наладится Молодёжь отдавать в подмастерье Вот Ванька Жуков у Чехова всему научился

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