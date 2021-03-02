Минпросвещения в два раза сократит количество специальностей в колледжах

07:50 2.03.2021

Министерство просвещения РФ планирует вдвое сократить перечень профессий и специальностей среднего профобразования, пишет "Российская газета" со ссылкой на первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко.

По его словам, на сегодняшний день их около 500. После обновления останется в два раза меньше, при этом многие программы обучения будут объединены или трансформированы. Другие будут переведены на уровень профобучения.

Однако, он подчеркнул, что "ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна.

"Но главное, за счет чего произойдет это укрупнение, - совершенно новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС). Мы предложили сделать ФГОС более рамочным и "широким" - оставим один документ для целой группы профессий", - рассказал Глушко.

Так, такие профессии, как "Мастер общестроительных работ", "Арматурщик" и "Слесарь по строительно-монтажным работам" станут одной профессией с широким набором квалификаций. Профессия Мастер по пошиву швейных изделий" будет включать ранее отдельные профессии закройщик, портной, модистка, швея.

В ведомстве считают, что подобные изменения позволят "быстро реагировать на требования экономики и оперативнее корректировать образовательные программы".