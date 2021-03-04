Минцифры предложило разрешить торговлю обезличенными данными россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предложило использовать персональные данные россиян "для предпринимательской деятельности".

Как пишет РБК, это внесено в проект поправок к законопроекту, уточняющему порядок получения разрешения на использование персональных данных.

В ведомстве отметили, что документ предполагает разрешить бизнесу свободно обрабатывать обезличенные персональные данные. При этом права россиян на безопасную обработку и сохранение персональных данных будут соблюдены. 

Согласно проекту поправок, обезличить данные о пользователе можно будет только с его согласия, кроме исключительных случаев. Поправки «не допускают» действия операторов данных (к ним относятся компании связи, банки и т.д.) по их деобезличиванию, за исключением ситуаций, когда это необходимо для защиты жизни, здоровья или иных важных интересов субъекта персональных данных. Кроме того, операторам нельзя будет передавать третьим лицам, например при обмене между собой, дополнительную информацию, которая позволит установить владельца обезличенных данных. Для этих третьих лиц также вводится запрет на попытки вычислить субъекта персональных данных.

Отмечается, что проект в ближайшее время будет представлен в правительство.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.03.2021, 14:31
    Гость: stalker

    Если речь идет об "убегших" за границу (прим., например в Лондон), то и искать их никто не станет. Ведь сейчас то не ищут. Да и зачем создавать прецедент ? А вдруг кому-то из власти туда же бежать придется с непосильно нажитым.

  2. 04.03.2021, 13:29
    Гость: Ааааааам

    Это кто что покупает, ШОБ писнес развивался. Ненавижу этих бизнесменов от правительства. А нАкой эта минцифра нужа?
    Как мы в СССР без той цЫфры жили?
    И мы, и наши родители...
    В 1933 г. Всего через 16 лет после известных событий лапотная сельсклхозяйственая РИ стала индустриальной.

    Через 30 лет после ужасной войны 1945×30=1975 СССР достиг пика развития,работали фабрики,заводы,НИИ колосились поля, доились коровы, СССР был второй экономикой мира после США , без всяких цифр а что теперь-никак не догнать Португалию с цифрой
    Что у прежних хозяев уже через пять лет, в декабрн 1922 уже был союз СР, а сейсас,за 20 лет с Белоруссией справиться не могут, при цифре?
    А по территории нынешняя РФ далеко не СССР

  3. 04.03.2021, 13:11
    Гость: gvozd

    то есть... Государство в Принудительном порядке Организовало Слежку за людьми, а теперь Принудительно будет торговать тем что нашпионило...
    это Абсурд и должно быть Запрещено.
    причем основа - Сбор Данных должна быть вне закона.

  5. 04.03.2021, 11:54
    Гость: Lelik

    Вот этого не вкурил - "обезличенные персональные данные" это как ?
    Все цифровые данные вроде №паспорта, банковской карты с привязкой к телефону только без Ф.И.О. ?
    Минцифры кроме бредогенерации ничего выдумать не может - их к врачу и изолировать.

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