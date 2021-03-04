Минцифры предложило разрешить торговлю обезличенными данными россиян

07:55 4.03.2021

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предложило использовать персональные данные россиян "для предпринимательской деятельности".

Как пишет РБК, это внесено в проект поправок к законопроекту, уточняющему порядок получения разрешения на использование персональных данных.

В ведомстве отметили, что документ предполагает разрешить бизнесу свободно обрабатывать обезличенные персональные данные. При этом права россиян на безопасную обработку и сохранение персональных данных будут соблюдены.

Согласно проекту поправок, обезличить данные о пользователе можно будет только с его согласия, кроме исключительных случаев. Поправки «не допускают» действия операторов данных (к ним относятся компании связи, банки и т.д.) по их деобезличиванию, за исключением ситуаций, когда это необходимо для защиты жизни, здоровья или иных важных интересов субъекта персональных данных. Кроме того, операторам нельзя будет передавать третьим лицам, например при обмене между собой, дополнительную информацию, которая позволит установить владельца обезличенных данных. Для этих третьих лиц также вводится запрет на попытки вычислить субъекта персональных данных.

Отмечается, что проект в ближайшее время будет представлен в правительство.