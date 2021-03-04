В Россию с рабочим визитом прибыл глава Минобороны Белоруссии

21:29 4.03.2021

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Россию с рабочим визитом, который завершится 5 марта.

Переговоры Виктора Хренина и Сергея Шойгу должны состояться 5 марта.

«В рамках визита 5 марта в Минобороны России состоятся переговоры глав оборонных ведомств Беларуси и России, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества», - сообщается на сайте оборонного ведомства республики.