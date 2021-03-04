В Россию с рабочим визитом прибыл глава Минобороны Белоруссии

Россия-Белоруссия

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Россию с рабочим визитом, который завершится 5 марта.

Переговоры Виктора Хренина и Сергея Шойгу должны состояться 5 марта.

«В рамках визита 5 марта в Минобороны России состоятся переговоры глав оборонных ведомств Беларуси и России, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества», - сообщается на сайте оборонного ведомства республики.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Власть держит народ в состоянии хронической нужды и не допускает его до крупных свершений»
Видимо-невидимо! К «серой» зоне отнесли почти 28 млн работающих россиян
Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта?
Избранное
В новый год с чистой совестью. К этому призывают коммунальщики
Почему падает рубль: интересы финансовых спекулянтов против народа России
«Работать больше — оплата ниже»: к чему ведет передача скорой помощи в частные руки
«Переименование 30 лет назад станций московского метро - индикатор, сигнализирующий о неизбежном грядущем уничтожении Советского Союза»
Бандеровцы из Тарусы
«Квалификационная яма»: почти половина жителей России занимают не свое место на работе
Подышать воздухом в парке? Теперь придется заплатить
Казус Навального
Зимняя рыбалка с жерлицей: как сделать самому жерлицу
Родители школьников потребовали от властей прекратить внедрение цифрового образования
Декабрь 1916 года: агония старого мира