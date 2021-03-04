В Думе предложили отменить Всероссийские проверочные работы в школах

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые с марта по май должны писать школьники 4, 5, 6 и 11-го классов общеобразовательных организаций всей страны, сообщает RT

По словам Строковой, эти работы стали "механическим тестированием", которое не подходит для определения реальных знаний школьников. Вместе с тем они дают дополнительную нагрузку и на педагогов, и на школьников. 

Парламентарий отметила, что за отмену ВПРов уже проголосовали "тысячи учителей России", подписавшиеся под различными петициями. 

"В связи с вышеизложенным прошу рассмотреть возможность отмены Всероссийских проверочных работ (ВПР), поскольку они не могут являться конечной формой оценки среза знаний школьника и работы педагога", — говорится в тексте обращения депутата.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя данную инициативу, подчеркнул, что в случае отмены такого рода проверочных работ должна быть обязательно предложена альтернатива.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для выпускников школ в 2021 году. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.03.2021, 12:35
    Гость: Бу-га-га 4 раза!

    Так наши "законники" скоро докатятся до "заветов" Толика-ржавого, который не так давно заявил:"Бесплатно - 3 класса. Остальное - за деньги".
    Так-то.

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