Путин назвал ублюдками и букашками людей, призывающих к суицидам

18:35 4.03.2021

Президент России Владимир Путин резко высказался о людях, призывающих к суициду. Президент назвал провокаторов ублюдками и букашками, а также заявил, что их не жалко «раздавить». По словам президента, интернет должен регулироваться не только юридическими, но и моральными законами, а «иначе общество будет разрушаться изнутри».

Об этом он, помимо других тем, говорил на встрече с волонтерами - участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Президент РФ заявил, что люди, которые подталкивают к совершению суицида в интернете, выстраивают работу таким образом, что они зарабатывают на этом. «Когда сидит в интернете — такой крутой Рэмбо сидит, толкает девчонку или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя под это. А как только полиция зашла — в штаны наложил в прямом смысле слова. Ублюдок такой сидит там, понимаете, букашка. Раздавить его не жалко»,— цитирует его «Коммерсант».

По мнению президента, интернет должен подчиняться не только юридическим правилам, но и «моральным законам общества, в котором мы живем, иначе это общество будет разрушаться изнутри». «Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, детской проституцией, с распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки, с вытаскиванием на ту же улицу, чтобы похулиганить и подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед»,— сказал он. Владимир Путин отметил, что таким образом детей используют «в качестве предмета» и «инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей».

В начале марта в родительских чатах начали распространяться предупреждения о якобы спланированной акции массового самоубийства 3 марта, призывы к которым распространялись в TikTok.