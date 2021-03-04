Путин назвал ублюдками и букашками людей, призывающих к суицидам
Президент России Владимир Путин резко высказался о людях, призывающих к суициду. Президент назвал провокаторов ублюдками и букашками, а также заявил, что их не жалко «раздавить». По словам президента, интернет должен регулироваться не только юридическими, но и моральными законами, а «иначе общество будет разрушаться изнутри».
Об этом он, помимо других тем, говорил на встрече с волонтерами - участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Президент РФ заявил, что люди, которые подталкивают к совершению суицида в интернете, выстраивают работу таким образом, что они зарабатывают на этом. «Когда сидит в интернете — такой крутой Рэмбо сидит, толкает девчонку или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя под это. А как только полиция зашла — в штаны наложил в прямом смысле слова. Ублюдок такой сидит там, понимаете, букашка. Раздавить его не жалко»,— цитирует его «Коммерсант».
По мнению президента, интернет должен подчиняться не только юридическим правилам, но и «моральным законам общества, в котором мы живем, иначе это общество будет разрушаться изнутри». «Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, детской проституцией, с распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки, с вытаскиванием на ту же улицу, чтобы похулиганить и подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед»,— сказал он. Владимир Путин отметил, что таким образом детей используют «в качестве предмета» и «инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей».
В начале марта в родительских чатах начали распространяться предупреждения о якобы спланированной акции массового самоубийства 3 марта, призывы к которым распространялись в TikTok.
Комментарии читателей Оставить комментарий
― Пальцами блох ловить! Пальцами! Не понимаю: откуда вы их только берёте?
― Да что ж, развожу я их, что ли? Видно, блохи меня любят.
Путин; «Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, детской проституцией, с распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки, с вытаскиванием на ту же улицу, чтобы похулиганить и подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед».
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Похоже, что основная мысль этой статьи - чтобы детей и подростков разные "ублюдки и букашки" не вытаскивали на улицу ( видимо, с протестами против коррупции!)
А порнография и наркотики в Интернете уже давно гуляют...
Что-то, раньше этот факт никого не беспокоил! ))))
девушку из подворотни, но подворотню из девушки - нельзя.
а вынуждать людей к суисыдам - это как? Эта власть делает всё возможное чтобы жизнь людей ухудшилась, что вызывает рост самоубийств. хамелеон ....
Грозится- мастер, но к действиям не пригодный-воздерживается. могу с примерами....