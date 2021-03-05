МИД РФ пообещал опубликовать ответный стоп-лист граждан США

20:40 5.03.2021

Россия в скором времени опубликует ответный стоп-лист, реагируя на последние санкции США в отношении России, сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Учитывая, как они [США] себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет", - сказала она, отвечая на вопрос о сроках ответа российской стороны на последние американские санкции, связанные с ситуацией вокруг Алексея Навального. - Учитывая их подход к тому, чтобы придать всему этому такое феерическое информационное измерение, мы их тоже, как у нас любят говорить, услышали, восприняли".

Захарова указала, что ранее российская сторона целенаправленно не привлекала внимание публики к ответным мерам. "Вообще-то, раньше мы не раскрывали и не придавали такой гласности, не придавали этому такое публичное измерение ответным мерами. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы и либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы. Они же понимают, что попадают их персоналии в эти стоп-листы", - приводит слова Захаровой ТАСС.

Соединенные Штаты 2 марта из-за ситуации вокруг Навального ввели санкции против директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, генпрокурора РФ Игоря Краснова и еще четырех человек, а также ряда предприятий и учреждений, запретили предоставление РФ кредитов правительственными финансовыми организациями и экспорт в Россию "любого рода оборонных изделий". ЕС 2 марта также ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным.