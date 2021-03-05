МИД РФ пообещал опубликовать ответный стоп-лист граждан США
Россия в скором времени опубликует ответный стоп-лист, реагируя на последние санкции США в отношении России, сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
"Учитывая, как они [США] себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет", - сказала она, отвечая на вопрос о сроках ответа российской стороны на последние американские санкции, связанные с ситуацией вокруг Алексея Навального. - Учитывая их подход к тому, чтобы придать всему этому такое феерическое информационное измерение, мы их тоже, как у нас любят говорить, услышали, восприняли".
Захарова указала, что ранее российская сторона целенаправленно не привлекала внимание публики к ответным мерам. "Вообще-то, раньше мы не раскрывали и не придавали такой гласности, не придавали этому такое публичное измерение ответным мерами. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы и либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы. Они же понимают, что попадают их персоналии в эти стоп-листы", - приводит слова Захаровой ТАСС.
Соединенные Штаты 2 марта из-за ситуации вокруг Навального ввели санкции против директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, генпрокурора РФ Игоря Краснова и еще четырех человек, а также ряда предприятий и учреждений, запретили предоставление РФ кредитов правительственными финансовыми организациями и экспорт в Россию "любого рода оборонных изделий". ЕС 2 марта также ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какое это отношение имеет к МИДу РФ, и к ответным мерам к гражданам США, не рано-ли, вы начали отмечать 8 марта?
У байдена змеиные глаза, гейтс похож на ящера.
Знать моська ты сильна, раз лаешь на слона..
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Вы хотите сказать, что Турция- это неотъемлемая часть Татарстана, которую надо возвращать Татарстану, или наоборот Татарстан - это неотъемлемая часть Турции, потому как и там и там разговаривают на одном тюркском наречие?
Подозрение, что тем кого Россия внесёт в свои стоп-лист, это будет совершенно до лампочки. Очередной жест МИДа для внутреннеи публики.