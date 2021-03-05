МТС объявила о запуске в России первой сети 5G

Фото с сайта pixabay.com

МТС объявила о запуске первой российской сети нового стандарта связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц для частных пользователей, следует из сообщения компании. К сети смогут подключиться абоненты оператора, использующие смартфоны с поддержкой 5G.

Оператор сам определит участников пилотного проекта на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям и профиле потребления услуг. Избранные абоненты получат СМС с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G».

Пользователи смогут испытать сеть 5G при загрузке тяжелого контента, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр и т.д. Самостоятельно подключиться к пилотной зоне пока нельзя.

Прошлым летом МТС получила первую в стране лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G. Компании выделили диапазон 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах России. Лицензия действует до 16 июля 2025 года.

В соответствии с планом «Ростеха» и «Ростелекома» о развитии сети 5G в РФ, который согласовало правительство, к 2024 году сеть нового поколения развернут в городах-миллионниках, а число пользователей достигнет миллионов человек. План оценивают в более чем 200 миллионов рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.03.2021, 19:59
    Гость: Европеец

    Во, во ... пугать Кагалом - это цель жизни. Продолжайте, может напугаете десяток другой лохов.

  2. 05.03.2021, 19:55
    Гость: Европеец

    Виктор ! А как быть с Твоей информацией о ваших 5G сетях. Ты не ожидел, что Тебя разоблачат так быстро ? :)

  3. 05.03.2021, 19:53
    Гость: Европеец

    Для меня это не имеет значения - я не нуждаюсь в бóльших скоростях чем имею.
    В будущем возможно.

  4. 05.03.2021, 19:32
    Гость: нет-нет

    МТС объявила о запуске первой российской сети нового стандарта связи 5G.
    \\\\\\\\
    Правящая верхушка лже-либералов и крипто-троцкистов только забыла сообщить что вся инфраструктура и сетевое обородувание используемое в 5G это чистые китайские разработки. Привет российским конспирологическим структурам космополитов, служащим сегодня главным тормозом реального технологического развития России, как независимого национального государства.

  5. 05.03.2021, 18:12
    Гость: Эти сети обычным людям не нужны

    Разумеется.
    Ни маршрут проложить, ни расписание посмотреть - они не нужны.
    Это ментам должны быть оперативно доступны большие базы данных.

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