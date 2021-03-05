МТС объявила о запуске в России первой сети 5G

14:38 5.03.2021

МТС объявила о запуске первой российской сети нового стандарта связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц для частных пользователей, следует из сообщения компании. К сети смогут подключиться абоненты оператора, использующие смартфоны с поддержкой 5G.

Оператор сам определит участников пилотного проекта на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям и профиле потребления услуг. Избранные абоненты получат СМС с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G».

Пользователи смогут испытать сеть 5G при загрузке тяжелого контента, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр и т.д. Самостоятельно подключиться к пилотной зоне пока нельзя.

Прошлым летом МТС получила первую в стране лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G. Компании выделили диапазон 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах России. Лицензия действует до 16 июля 2025 года.

В соответствии с планом «Ростеха» и «Ростелекома» о развитии сети 5G в РФ, который согласовало правительство, к 2024 году сеть нового поколения развернут в городах-миллионниках, а число пользователей достигнет миллионов человек. План оценивают в более чем 200 миллионов рублей.