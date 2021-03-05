Россия и Белоруссия создадут совместные центры по подготовке военных

17:21 5.03.2021

Министры обороны России и Белоруссии договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих.

Данные центры разместятся в Нижегородской и Калининградской областях России, а также в Гродненской области Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское военное ведомство.

Также ранее собщалось, что Сергей Шойгу и Виктор Хренин обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год, в частности, совместные стратегические учения «Запад-2021», которые должны состояться 10-16 сентября 2021 года на территории двух стран.

Одним из основных обсуждаемых вопросов Шойгу назвал работу совместной системы противовоздушной обороны.