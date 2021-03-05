Россия и Белоруссия создадут совместные центры по подготовке военных
Министры обороны России и Белоруссии договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих.
Данные центры разместятся в Нижегородской и Калининградской областях России, а также в Гродненской области Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское военное ведомство.
Также ранее собщалось, что Сергей Шойгу и Виктор Хренин обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год, в частности, совместные стратегические учения «Запад-2021», которые должны состояться 10-16 сентября 2021 года на территории двух стран.
Одним из основных обсуждаемых вопросов Шойгу назвал работу совместной системы противовоздушной обороны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы себя слишком возвеличили. Шойгу на это, думаю, плевать.
Учения плановые, это про настоящий запад..
Нет смысла якшаться с рабами Америки и даже Европы.
Речь о хозяевах.
А что, глупцам нужно себя называть профессорами? Это овечья шкура?
Товарищ Лукашенко- это Новый Сталин! Социалистическая белоруссия- это новый реформированный СССР! Армия Лукашенко в сто раз более мощная, чем расейская! Если в эрефию войдут две белорусских советских дивизии, то в Москву вступят СТО!
Да, как четко проявляются недоброжелатели России и Белоруссии в остросюжетных ситуациях! Изумительно. Только негатив. А то, что Россия, Белоруссия, да и народы СНГ оказались во вражеском кольце ракетоносцев, авианосцев, всего ядерного арсенала, так у этой злобной публики и мысли не возникло. Ну что же, враги и в Африке враги. Жаль вот народ Украины захвачен мертвой хваткой врагами славян. Но здравый смысл все равно восторжествует. К сожалению, мир при империализме держится на противостоянии равных сил. Хочешь мира - готовься к войне. Злободневный для капитализма закон жизни. Что касается Литвы и Польши. Не нужно было допускать военные базы на своих территориях, и там бы все было спокойно. Рецепт древний, как мир -необходимы добрососедские отношения, а не спекуляции интересами соседей.
Против кого эти военные готовятся? На мой простой розум - так против Украины (в первую очередь), Литвы и Польши. Все эти государства (как впрочем и Беларусь) когда-то составляли единую державу - Речь Посполиту в составе собственно Польши и Великого княжества Литовского, Жемайтийского и Руського (Украиной и Белорусью) - на путать с Московским княжеством. Вам нае кажется, что на сегодняшний день одна из частей этой бывшей державы по факту есть оккупирована чужаками (Ордой)?