Россия и Белоруссия создадут совместные центры по подготовке военных

Министры обороны России и Белоруссии договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих.

Данные центры разместятся в Нижегородской и Калининградской областях России, а также в Гродненской области Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское военное ведомство.

Также ранее собщалось, что Сергей Шойгу и Виктор Хренин обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год, в частности, совместные стратегические учения «Запад-2021», которые должны состояться 10-16 сентября 2021 года на территории двух стран.

Одним из основных обсуждаемых вопросов Шойгу назвал работу совместной системы противовоздушной обороны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.03.2021, 20:38
    Гость: Да

    Вы себя слишком возвеличили. Шойгу на это, думаю, плевать.

    Учения плановые, это про настоящий запад..

    Нет смысла якшаться с рабами Америки и даже Европы.

    Речь о хозяевах.

  3. 05.03.2021, 19:32
    Гость: Врешь, троцкист!

    Товарищ Лукашенко- это Новый Сталин! Социалистическая белоруссия- это новый реформированный СССР! Армия Лукашенко в сто раз более мощная, чем расейская! Если в эрефию войдут две белорусских советских дивизии, то в Москву вступят СТО!

  4. 05.03.2021, 19:31
    Гость: Зри в корень

    Да, как четко проявляются недоброжелатели России и Белоруссии в остросюжетных ситуациях! Изумительно. Только негатив. А то, что Россия, Белоруссия, да и народы СНГ оказались во вражеском кольце ракетоносцев, авианосцев, всего ядерного арсенала, так у этой злобной публики и мысли не возникло. Ну что же, враги и в Африке враги. Жаль вот народ Украины захвачен мертвой хваткой врагами славян. Но здравый смысл все равно восторжествует. К сожалению, мир при империализме держится на противостоянии равных сил. Хочешь мира - готовься к войне. Злободневный для капитализма закон жизни. Что касается Литвы и Польши. Не нужно было допускать военные базы на своих территориях, и там бы все было спокойно. Рецепт древний, как мир -необходимы добрососедские отношения, а не спекуляции интересами соседей.

  5. 05.03.2021, 18:35
    Гость: Вопрос

    Против кого эти военные готовятся? На мой простой розум - так против Украины (в первую очередь), Литвы и Польши. Все эти государства (как впрочем и Беларусь) когда-то составляли единую державу - Речь Посполиту в составе собственно Польши и Великого княжества Литовского, Жемайтийского и Руського (Украиной и Белорусью) - на путать с Московским княжеством. Вам нае кажется, что на сегодняшний день одна из частей этой бывшей державы по факту есть оккупирована чужаками (Ордой)?

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